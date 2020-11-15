藥華藥將對AOP提新仲裁 主因對方延遲供提臨床數據

藥華藥（6446）今（15）日公告，公司已在13日召開董事會，會中除了通過第3季財報，會中也決議針對AOP（AOP Orphan Pharmaceuticals）延遲提供臨床數據，導致藥品上市時間向後推延造成的損失，於近期向國際商會（ICC）提請仲裁，向AOP請求損害賠償。

藥華藥公布，前三季營收2.65億元，前三季歸屬於母公司淨利為負11.16億元，前三季每股淨損4.74元。藥華藥上周五（13日）股價收77.4元，小跌0.1元。

藥華藥說明，因AOP於履約過程，延遲提供臨床數據導致藥品上市延後，藥華藥乃就遲延損失提出賠償請求，但是顧及股東權益，及促進未來雙方商業合作基礎。董事會決議，除向德國法蘭克福高等法院提出撤銷前次仲裁判斷外，就AOP延遲履約造成之損失，也將於近期提請仲裁，求償金額預計將遠超過AOP向藥華藥求償之數額。

藥華藥強調，公司雖決定對AOP提出新仲裁請求損害賠償，但雙方迄今仍有合作，因此不排除得以其他方式解決本件糾紛，以期雙方未來能在歐洲市場攜手共創最大商機。藥華藥仍期待藉由AOP對歐洲市場的熟悉度，及最近通路擴展等優勢，擴大P1101在歐洲市場的規模。