中強光電舉辦一日棒球營 邀請張泰山前進苗栗偏鄉

為推廣台灣基層棒球，讓棒球運動向下扎根，中光電（5371）今（15）日與世界棒壘球聯盟（WBSC）及YYsports於苗栗縣公館鄉福基國小舉辦MINI Baseball一日棒球營，現場除邀請味全龍隊打擊教練—森林王子張泰山與小球員們進行棒球技巧互動教學外，中強光電壘球隊及其眷屬更包車前進苗栗偏鄉，與福基國小棒球隊進行友誼賽，並捐贈三套迷你棒球球具予福基國小，期待讓棒球的種子能在偏鄉萌芽生根。

中強光電協理，同時也是壘球隊資深隊員的吳上炫開心表示，很榮幸能成為世界棒壘球聯盟(WBSC)迷你棒球推廣計畫的贊助夥伴，也開心能再度與WBSC和YYsports共同舉辦一日棒球營，更謝謝迷你棒球推廣大使‒張泰山於百忙之中抽空親自教導福基國小棒球隊球員。連續四年榮獲運動企業認證的中強光電，為實踐運動企業之責、落實企業社會責任（CSR），並延續公司推廣運動的傳統，自2018年開始執行「箇中好手．強棒出擊」計劃，為鼓勵同仁親自參與CSR活動，每年皆邀請偏鄉少棒隊與公司壘球隊進行棒球友誼賽。今日的棒球營活動實屬難得，希望大家能好好保握機會學習，並帶著滿滿收穫，未來在球場上發揮全力，揮出屬於自己的人生全壘打。

福基國小校長徐世芬感性的表示，真的非常謝謝中強光電對福基國小的照顧，從2018年的「光之夢行者」計畫開始，到今天的一日棒球營活動，都讓福基國小的孩子受惠良多。福基國小雖地處苗栗偏鄉，棒球隊僅剩九名球員，但每位孩子都非常努力，希望透過豐富的棒球訓練課程及實戰演練，吸取更多寶貴的經驗，讓自己變得更強，在現在與未來的球場上能夠發光發熱。我們也希望透過此次活動、泰山教練的鼓勵和畢業球員的加油打氣，培養更多孩子們對棒球的興趣，吸引更多球員加入棒球隊，讓福基國小棒球隊能繼續走下去。