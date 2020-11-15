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「機電業」台灣第一家 東元入選DJSI道瓊永續指數

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
東元電機領先DJSI新興市場競爭者，是今年唯一新入選「機電業」類別的企業。圖／業者提供
東元電機領先DJSI新興市場競爭者，是今年唯一新入選「機電業」類別的企業。圖／業者提供

2020年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index, DJSI）最新評選結果揭曉，東元電機領先DJSI新興市場競爭者，是今年唯一新入選「機電業」類別的企業，而且在「創新管理」及「環境政策與管理系統」兩個項目倍受肯定，皆獲得滿分。

第一次入選即有如此優異表現，東元電機董事長邱純枝表示，透過公司治理、環境永續、員工關懷、社會參與等面向，東元努力提升永續競爭力，並且鏈結企業社會責任的國際趨勢，本次能夠入選道瓊永續指數的新興市場指數，是東元團隊共同努力的成果，也顯示深獲全球投資人的肯定。

東元電機致力於企業永續發展，不僅製造高效節能馬達，近年更積極執行製程的各項減排措施，承諾自2015年起，目標十年減排20%，比國家目標高出兩倍，2019年達成率已逾90%，亦即五年內達成減排18%，大幅超越目標。近年來更在台灣、越南、印度等地，投資建置智慧產線，並且積極投入電動車關鍵零組件、和離岸風電產業等綠能事業。邱純枝董事長指岀，秉持著「節能、減排、智能、自動」之公司願景，東元有信心成為台灣綠能產業的領導品牌。

除了在環境政策管理方面有突出的表現，東元電機蟬連六年公司治理評鑑前5%；連續六年獲得「企業永續報告類—TOP 50報告白金獎」等各獎項；並連年獲「臺灣永續指數」納入成分股，在公司治理面向表現優異。

東元電機於2018年成立由獨立董事督導的「公司治理及永續委員會」，下設「CSR工作小組」，將CSR觀念深植於企業文化內，包括推出「員工公益存摺」，持續推動並贊助東元科技文教基金會致力於「偏鄉科學教學」及「藝術賞析」，2019年受益學童逾10,651名。

道瓊永續指數DJSI於1999年推出，為全球首個企業永續投資評比指標，每年超過上千家企業受邀評比，僅前10%企業能入選。顯示入選者皆為在環境永續、公司治理、企業社會責任、和永續績效表現優異，且在國際間有目共睹。

東元電機

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