延遲提供臨床數據　藥華藥：將提仲裁向AOP求償

藥華藥（6446）13日召開董事會，會中通過第三季財報，並決議針對AOP（AOP Orphan Pharmaceuticals）延遲提供臨床數據，導致藥品上市時間向後推延造成損失，將於近期向國際商會（ICC）提請仲裁，向AOP請求損害賠償。

藥華藥表示，因AOP於履約過程延遲提供臨床數據導致藥品上市延後，藥華藥乃就遲延損失提出賠償請求，然顧及股東權益及促進未來雙方商業合作基礎，董事會決議，除向德國法蘭克福高等法院提出撤銷前次仲裁判斷外，就AOP延遲履約造成之損失也將於近期提請仲裁，求償金額預計將遠超過AOP向藥華藥求償之數額。

藥華藥強調，雖決定對AOP提出新仲裁請求損害賠償，但雙方迄今仍有合作，因此不排除得以其他方式解決本件糾紛，以期雙方未來能在歐洲市場攜手共創最大商機。藥華藥仍期待藉由AOP對歐洲市場的熟悉度及最近通路擴展等優勢，擴大P1101在歐洲市場的規模。