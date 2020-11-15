逛旅展貪小便宜易踩雷 中市府又查獲沒有履約保證

台中市政府法制局、衛生局、觀旅局派員到「秋季2020台中國際旅展」現場成立禮券健檢中心，抽查發現2家民宿業者販售無履約保證的住宿券，消保官要求業者下架禁售。另1家民宿業者以「訂房單」銷售多間住宿套裝組，且標榜可無限期分次使用，但預購單沒有履約保證機制，業者停、歇業將難以索賠，台中市法制局等單位聯合稽查，每次都發現類似狀況，消費者購買須三思。

市府法制局、觀旅局及衛生局抽查數家業者販售禮券，2家民宿業者販售住宿券未提供履約保證，其中1家還記載「春節期間不得使用」消保官已當場命業者下架禁售。

展場還發現有1家民宿業者以「訂房單」銷售6間或10間住宿套裝組，標榜可無限期分次使用，業者竟宣稱只是提供代客訂房服務並非販售禮券。

這類銷售行為屢見不鮮，每次旅展幾乎都有發現，形式雖似「個別預約訂房」但訂購單上明白記載圈存2次以上的可使用房間數，消費者預付款項後可憑訂購單記載的房間數，自行擇期分次向業者請求提供住宿服務。類屬禮券，業者卻無提供履約保證機制，影響消費者權益，消保官已要求業者改正訂房單內容，符合相關定型化契約規定後始可販售。

法制局長李善植說，購買住宿券或餐券等禮券時，首應確認業者是否合法、注意禮券記載銷售日起至少1年以上的履約保證、業者廣告單或口頭承諾的優惠應註記票券上、付款後也要索取收據或發票，確保自身權益。遇業者以「訂房單」販售住宿產品，訂購單上應載明入住日期及取消訂房退費計算標準，注意相關約款是否符合「個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項」不要因低價促銷自陷損失風險。

法制局表示，為方便消費者查詢禮券上履保記載的真實性，已製作禮券銀行履約保證簡易查詢QR-code( https://reurl.cc/j56Rbm )整理各家銀行的禮券履證或信託專戶查詢網頁，讓消費者隨手掃描方便查詢，歡迎多加利用。消費者如有任何消費爭議，可撥打消費者諮詢專線「1950」或市民熱線「1999」查詢。