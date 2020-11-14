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台達電連續十年 入選道瓊永續世界指數

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

台達電子（2308）以具體行動因應氣候變遷的嚴峻挑戰，在全球領導企業高度競爭的2020年道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability Indices, DJSI) 評比中，連續三年、第五度脫穎而出獲得產業領導者 (Industry Leader) 殊榮，並連續十年入選道瓊永續指數「世界指數」 (DJSI World) ，及連續八年入選「新興市場指數」 (DJSI-Emerging Markets) 。

本次台達除了在環境面獲得產業最高分，環境面及社會面的總分更雙雙創下台達歷年新高，共計七大項目獲得全球電子設備產業最高分，顯現台達於永續三構面ESG (環境、社會與公司治理) 的重視與實踐，特別是針對氣候變遷，台達於2017年設定碳密集度下降56.6%的科學減碳目標後，2019年再生能源使用比例已高達44.1%，達成2019年階段性目標碳密集度下降29%的成果。

台達永續長周志宏表示，台達積極落實「環保 節能 愛地球」的經營使命，每年投入總營收約8%於創新研發，持續以電力電子核心技術為基礎，開發更具環保效益的產品及解決方案，力行節能減碳，對外也充分揭露公司在環境、社會與治理面向的目標與績效，善盡企業的社會責任。台達目前已連續兩年達成科學減碳目標 (Science-Based Targets；SBT) 的階段性目標，再生能源使用占比更大幅提升至44.1%，為全球升溫控制於1.5°C克盡一己之力；台達並透過基金會公益巡演8K環境紀錄片《水起．台灣》，呼籲大眾重視水資源議題。

台達的種種努力深受外界肯定，最新出爐的道瓊永續指數評比中，台達在「創新管理」、「環境報告」、「社會報告」與「氣候策略」等四項獲得滿分，連同「行為準則」、「產品責任」與「人權管理」，共七項位居全球電子設備產業最高分，反映出台達不僅堅持投入創新研發，提升資源使用效率並提高再生能源使用比例，亦關注人權，兼顧環境、社會以及經濟面的發展，因此連續三年、共計五度獲得產業領導者殊榮。

ESG評比與投資近年來備受利害關係人重視，包括永續相關政策、管理制度、數據指標等，台達亦參考ESG評比的面向與結果持續內部改善，並將永續理念與日常營運相結合。台達目前已推動廠區節能多達2,036項方案，並購買國際再生能源憑證 (International Renewable Energy Certificates；I-RECs) ，全台達再生能源使用比例已高達44.1%，助力全球升溫控制於1.5°C；台達在2017年通過科學減碳目標倡議組織 (SBTi) 的審核，提出以2014年為基準年，2025年碳密集度下降 56.6% 的目標，成為台灣第一家且為全世界第87家通過審核的企業。

針對低碳交通，台達在2018年加入EV100國際電動車倡議，成為全球第一家電動車能源基礎設施提供者的會員，訂定2030年公司全面改用電動車與普設電動車充電樁的目標，在2020年台灣主要廠區已普設充電樁，全球22個城市的台達據點亦安裝電動車充電樁，為台達同仁及客戶的愛車充電；台達也積極開發循環經濟模式，東莞廠區於2019年導入UL 2799廢棄物零掩埋標準，獲得最高等級白金級認證，達到100%廢棄物轉化率 (含8%焚燒熱回收) 的成果。除了自身節能減碳，台達也持續投入研發，提升電源產品效能以協助全球客戶節電，2010年至2019年累計節省314億度電，相當於為全球減碳約1,674萬噸。

為強化人才競爭力，促進永續發展，台達積極招募全球大專院校關鍵人才，拓展內部知識平台與專家社群，激發多元創新，並提供優於法令的關懷照護制度，以全方位健康管理照護員工，達到工作與生活的平衡；台達也將永續理念持續對外深耕，透過台達電子文教基金會公益巡演的8K環境紀錄片《水起．台灣》，吸引上萬名觀影民眾，包含政府決策者、企業和媒體高層等，共同關心水資源議題。

台達電 減碳

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