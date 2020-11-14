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巧新經營權之爭畫下句點 今日股臨會一小時開完

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導

汽車輪圈大廠巧新科技（1563）今（14）日舉辦2020年第一次股東臨時會，由董事長黃聰榮先生主持，在全體股東出席率過半數支持下順利召開，會中並經全體出席股數無異議通過各討論事項，並完成第十四屆改選董事9席，其中包含3席獨立董事。

巧新提名董事成員皆順利當選，將持續以「移動產業及鍛造」為核心，齊力轉動「巧新2.0」，延攬專業人才、全球化移動產業市場布局、智能工廠、強化研發技術能量，為未來整體營運添成長動能，創造公司、員工及股東最大價值。

巧新今日股臨會依公司章程規定，票選出董事九席(含獨立董事三席)，新當選之董事六席包括黃聰榮、永名投資股份有限公司、正億企管顧問股份有限公司、光立汽車有限公司、豪旺投資股份有限公司、輝創投資股份有限公司，獨立董事則由鄭丁旺、施茂林、劉克昌擔任；新任董事(含獨立董事)之任期皆為三年，自2020年11月14日至2023年11月13日止。

巧新董事長黃聰榮表示，公司瞄準超跑、豪華汽車品牌車廠銷售策略持續往SUV、電動車等市場搶占更多市場份額、以及卡圈、商用圈的龐大商機，經營團隊近年來除了擴大海外市場接單版圖，爭取與更多超跑、豪華汽車品牌車廠共創雙贏的合作機會外，亦積極突破研發技術、生產製程的框架。

一方面，強化研究材料合金比例的能量，並引進3D有限元素電腦分析技術，提升巧新在開發客製化輪圈的設計階段即掌握輪圈外觀造型質感、材料流動狀態以及成型鍛壓等各面向，有效的滿足客戶縮短設計開發時程、節省成本，同時保持高精度、高強度與最佳輕量化設計等少量客製化的需求，創造業務接單保持良好的能見度。

黃聰榮進一步表示，今年正式營運的屏東新廠，其主要為淨成形專用生產線，可縮短生產製程時間，大幅降低成本，此優勢有助於巧新拓展市場範疇，目前屏東新廠已獲3家主要豪華汽車品牌車廠的認證，另有多家豪華汽車品牌車廠正在密切運用線上方式進行後續認證的突破。

巧新近期旗下再生鋁料傳捷報，獲Daimler(戴姆勒集團)與FCA(飛雅特克萊斯勒汽車集團)2家品牌車廠之認證，後續將加快爭取其他客戶使用率，以期減緩下腳料庫存的增加幅度。

股東臨時會

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