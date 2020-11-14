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國內Hybrid夯！TOYOTA油電車銷售量可望創新高

經濟日報 / 記者黃淑惠/台北即時報導
今年十月才剛推出的Corolla Cross這提供1.8升汽油與油電複合兩款動力，成為國內最夯的油電車款。
今年十月才剛推出的Corolla Cross這提供1.8升汽油與油電複合兩款動力，成為國內最夯的油電車款。

環保愛地球的議題愈來愈受到重視，消費者在選車時也會考量如何做到節能又環保，雖然油價在低檔，國內的油電混合車（Hybrid）銷售愈來愈夯，和泰車（2207）代理的TOYOTA今年油電車的銷售衝2.2萬台將再創新高，年增率達3成。隨著油價開始蠢蠢裕動，推估油電車的銷售還會更好。

Tesla帶動全球電動車熱潮，全球消費者對於電動車的接受度提升，然而還是有不少消費者很想買電動車，無法走出「哩程焦慮」，決定選擇油電混合車款，再加上近年來為了推廣油電混合車，各家車廠都推出新車及各種優惠方，吸引消費者選購。

國內汽車銷售龍頭TOYOTA加上LEXUS拉長油電車電池保固，AUDI A5推出2021年搭載12V輕型複合動力，Suzuki也導入第一款油電車THE NEW IGNIS，另外，VOLVO也有導入插電式的油電車，各家車廠都積極布局國內的油電車市場。

和泰汽車一直在為環保節能盡心力，代理的兩大品牌自Toyota、Lexus 品牌旗下 Hybrid 車款，全部延長提供 Hybrid 電池延長保固，由原本的 5 年或 12 萬公里延長至 8 年或 16 萬公里，透過保固期限延長，讓消費者不用擔心要付擔換電池壞掉的高額支出壓力，吸引消費者入主油電動力車型。

今年十月才剛推出的Corolla Cross這提供1.8升汽油與油電複合兩款動力，最值得一提，還訂出最低76.5萬元的入手價，為同級車最低，如果若扣除舊換新5萬元，等於7字頭多加點就能開油電車回家，也成為今年TOYOTA成長二成的主要動能。

TOYOTA去年油電車款銷售16,923輛寫下歷史新高，帶動油電車占整體銷售年增率達14%；受惠於Corolla Cross這提供1.8升汽油與油電複合兩款動力加入，今年全年 TOYOTA 的油電車總數推估會衝上2.2萬台，不只寫下新高，還年增率3成。

汽車達人指出，隨著油價又開始走揚，全球的油電車可望越賣越多，油電車除了省油、環保之外，還有三大項優點，包括車室內寧靜、車外低噪音，其次優異動力加速性佳，動力輸出無頓挫，第三無需改變駕駛習慣，使用/日常維護方式與汽油車相同。

豪華車品牌台灣奧迪推出全新2021年式Audi A5 Sportback車系，全車系標配12V輕型複合動力系統，吸引國內想加入節能環保行列的車主目光；以「旅行車專家」自我期許的 VOLVO 不斷突破，在台推出全新 21 年式 Volvo V90 Cross Country 車款，搭載 48V Mild Hybrid 動力科技，新年度車款搭載無線充電板、後座 12V 電源亦升級為 USB Type-C 插槽，體貼時下消費者使用趨勢。

尤其，未來各廠家也要對應2022 CAFE （Corporate Average Fuel Economy）新標準，能源局將實施新階段汽車油耗準則，出廠新車油耗必須達到20.9Km/L，比現行標準急速攀升44%，油電車（HV 和PHEV)將會是更車廠力推的重要的車款。

和泰車代理的TOYOTA今年油電車的銷售衝2.2萬台將再創新高將再寫下新高記錄。業者提供
和泰車代理的TOYOTA今年油電車的銷售衝2.2萬台將再創新高將再寫下新高記錄。業者提供
全新2021年式Audi A5 Sportback全車系搭載12V輕型複合動力系統。業者提供
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Volvo V90 Cross Country推出 48V Mild Hybrid 全新年式油電車款。業者提供
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