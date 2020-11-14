藥華藥將在2020美國血液學年會 發表五篇關於P1101論文

藥華醫藥（6446）公布，將於12月5至8日以線上會議舉行的「2020年美國血液學年會（American Society of Hematology, ASH）」發表五篇關於旗下新藥P1101（Ropeginterferon alfa-2b）研究論文，成果亮麗備受矚目。

藥華藥表示，2020年美國血液學年會ASH年會，是全球血液病臨床醫師與科學家的年度盛會，歷年吸引上萬個全世界專家參與，分享並學習在血液病學的最新研究成果，今年發表P1101五篇研究論文，其中包括有關治療真性紅血球增生症（PV）與原發性骨髓纖維化（PMF）等，特別是在基礎研究方面，引起學界的廣大興趣。

1. 在歐洲進行的Continuation PV第三期延伸試驗，繼去年發表了第四年P1101療效持續有效，受試者仍然參與臨床試驗，今年發表了第五年的成果。

研究者Gisslinger醫師等人認為，P1101的治療，可有效控制血比容、預防血栓及疾病惡化，而這些臨床療效被認為與骨髓幹細胞的正常化有關。數據顯示，P1101組達81.8%的病人不需接受放血治療，且紅血球數能控制在安全範圍內，對照組(BAT，最佳治療方案)則只有63.2%，具有統計意義 (p值= 0.01)。血栓發生率，P1101組只有4.2%，對照組則有6.6%。致病的JAK2基因突變幹細胞量，P1101組從原先的37.3%大幅降至7.3%，對照組從原先的38.1%反而惡化至42.6% (p值< 0.0001)；致病的JAK2基因突變幹細胞量有改善，其分子反應(Molecular response)的人數比例，在P1101組為69.1%，對照組則僅有21.6% (69.1% versus 21.6%; RR: 3.2 [95% CI: 2.1 to 4.9; p<0.0001])。疾病惡化情形中，P1101組只有1例骨髓纖維化，對照組有4例 (2例骨髓纖維化，2例急性白血病)。

2. 另一篇摘要中，美國MPN泰斗Dr. Mesa等人也受邀發表了P1101治療原發性骨髓纖維化的安全性與療效初步結果，將以口頭報告的形式發表。Dr. Mesa認為P1101安全性高，並且在半數的病人中都可以看到臨床改善，且有骨髓幹細胞正常化的趨勢，期待後續成果可奠定P1101治療原發性骨髓纖維化的基礎。針對原發性骨髓纖維化的治療，現有藥品只能治療中度2級與重度風險病患，對於早期的原發性骨髓纖維化仍是一籌莫展，研究者認為干擾素可用於治療包含原發性骨髓纖維化之MPN疾病，降低骨髓中異常造血幹細胞的量，並且改善血液數值。目前研究者已招募了10位受試者，五位有臨床改善，其中三位有脾臟腫大的緩解反應，其中2位有其它症狀的緩解反應。

3. 日本醫藥品及醫材總合機構（PMDA）雖然接受歐洲臨床的數據，但是基於人種的不同，要求藥華醫藥日本子公司要進行PV橋接試驗，該試驗係針對無法接受現有治療的PV病人進行招募，進行為期52週的研究，並且在第36週與52週進行數據分析，檢視放血治療頻率、紅血球數、白血球、血小板數、脾臟大小、持續不需放血的時間、第一次出現臨床反應的時間、臨床效果維持的時間等。此研究將驗證無法接受現有治療的PV病人是否可以受益，例如需要治療的年輕病患、低血栓風險但仍需要細胞減量療法的病患，或是對HU藥品不耐受的病患。試驗預計於2021年第3季完成，PMDA同意彙同歐洲臨床數據即可進行藥證申請。

4. 此外在基礎研究方面，藥華藥為提供學界做動物實驗，研發出小鼠版本的P1101。此研究有兩位藥華藥同仁列為作者，利用小鼠版本P1101的實驗結果發現，可有效降低小鼠的血球數與骨髓中JAK2與CALR基因突變的幹細胞。此發明可供未來研究使用，供臨床試驗前之擴展適應症的動物實驗，在確認新適應症發展方向上大幅提高效率。

5. 根據台灣恩慈治療已有三年以上經驗，對於各種MPN都有良好的安全性與顯著的臨床療效，並且首度證明使用P1101在青少年患者上的安全性與療效。期望此發表可以支撐P1101用於各種MPN適應症治療的評估。

此外，台灣醫師亦在學術期刊Journal of the Formosan Medical Association上刊登學術論文，並且在American Journal of Managed Care醫學期刊上被遴選為突破性文章報導，其結論表示，此臨床試驗中的MPN病人已無其他治療選擇，對於他們而言P1101是一個嶄新的機會，P1101將來會成為醫生臨床治療的首選。

藥華藥表示，P1101未來可治療應用之疾病領域廣泛，如韓國慢性骨髓性白血病(CML)臨床權威、照護兩千多位CML病人的Dong-wook Kim醫師，目前正與藥華醫藥研擬P1101治療CML之臨床研究，造福現今治療未能滿足的CML病人。其次，加上目前如火如荼進行中的ET第三期臨床試驗，以及與日本大學權威合作之多項細胞與動物研究，未來血小板過多症(ET)、骨髓纖維化(MF)、CML等適應症開發規劃，達成擴大未來全球市場發展的宏大目標指日可待。