嘉裕Armani台灣代理 移轉台元
嘉裕昨（13）日公告，擬在明（2021）年首季終止台灣Armani品牌服飾代理業務，並將移轉給台元紡織，正與品牌方協商中。業界認為，這顯示裕隆集團正積極加速轉型，未來應會有更多動作。
嘉裕昨日公告，擬在明年首季移轉台灣Armani品牌服飾代理業務予台元紡織，目前正與品牌方協商中，包含台灣代理權、存貨轉移、百貨業者合約等；另外中國大陸代理業務仍將留在嘉裕旗下繼續發展，以發揮資源妥善配置效益。
裕隆集團執行長嚴陳莉蓮接掌嘉裕董事長後，積極著手整頓公司業務，轉型已有初步成果，嘉裕今年9月取得國防部空軍及海軍軍服供售標案，首波訂單金額就有21億元。嘉裕指出，將全力投入資源，提供國軍高品質軍服與供售站服務，並持續調整代理品牌經營架構。
嘉裕成立於1969年，由楊炳連創立，裕隆集團入主嘉裕後，已故裕隆集團執行長嚴凱泰2004年一手引進他所喜愛義大利精品服飾品牌Armani，包含Giorgio Armani、Emporio Armani、Armani Exchange等。
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