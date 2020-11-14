裕隆納智捷 將退出大陸

裕隆汽車昨（13）日代子公司東風裕隆汽車銷售有限公司（東裕銷售）公告，中國大陸法院認定東裕銷售進入破產清算程序。東裕銷售完成清算程序後，「納智捷」品牌將逐步退出大陸市場。

東裕銷售為裕隆持股50%的子公司。昨日大陸浙江省杭州市中級人民法院正式裁定，受理東裕銷售債權人「北京正點未來廣告」廣州分公司聲請對東裕銷售公司的破產清算。

東裕銷售負債總額約人民幣19.58億元（約台幣84.43億元），東裕銷售資產不足以清償債務，債權人向法院聲請破產清算，法院也受理裁定。

東裕銷售與「東風裕隆製造公司」各自獨立，是不同公司。

各方關注東風裕隆製造公司的未來發展，裕隆強調，基於大陸汽車市場環境的重大變化，裕隆也正在與合資股東討論東風裕隆製造公司的未來發展方向。

東裕銷售過去主要負責大陸納智捷品牌汽車行銷、銷售與售服零件業務，但從2018年起已經停止營運，進入破產清算程序後，裕隆汽車將依法配合法院辦理相關程序。

裕隆汽車表示，去年集團逐步展開自主品牌務實轉型的前置工作，包括相關資產及債權的減損，此事件不會對裕隆汽車的營運與現金流產生影響。