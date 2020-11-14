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貿協率駐台使節團訪南六

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北報導
外貿協會董事長黃志芳（左）率大使團參訪南六，南六董事長黃清山宣布，要捐給這18個參訪國，每國20萬個口罩。記者黃淑惠／攝影
外貿協會董事長黃志芳（左）率大使團參訪南六，南六董事長黃清山宣布，要捐給這18個參訪國，每國20萬個口罩。記者黃淑惠／攝影

外貿協會董事長黃志芳昨（13）日率18國駐台使節團，參訪口罩及防護衣大廠南六。南六董事長黃清山宣布，捐贈18個參訪國，每國20萬個口罩，讓國際友人感受台灣醫療產業的競爭力，這次共捐360萬個口罩，並且將委託外貿協會協助處理。

外貿協會運用長期與各駐台單位合作經驗，將資源延伸至產業拓銷，啟動「臺灣科技與創新之旅」。黃志芳昨天指出，外貿協會在經濟部國際貿易局的支持下，首度帶領18國駐台單位代表南下啟程「臺灣科技與創新之旅」，主要還是考量疫情讓國外買家無法前來台灣看廠，台灣廠商要出國宣傳也困難重重，外交駐台代表通常是當地國家找尋廠商的最快速窗口，可以說是最好的管道及橋樑。

黃志芳進一步指出，這次外貿協會領軍來南部看優質廠商，藉以突破疫情對商務活動的障礙，並讓台灣產業得以在外國獲得宣傳，提升國內生技及創新產業能見度，突破實體活動停擺及國外買主無法來台採購困境，並且讓駐外單位看看台灣廠商在防疫的競爭力。

南六就是知名防疫大廠，口罩月產1億片，目前共有51台機器在生產製造，為亞洲第二的不織布生產大廠，為全台前五大的口罩生產業者。

南六董事長黃清山認為貿協這麼努力推廣台灣，決定要送給這18國駐台單位，每個國家20萬個口罩；這次疫情南六已經捐很多口罩給急需要口罩的國家，統計約捐出1千萬片口罩。

口罩 外貿協會

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