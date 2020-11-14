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撐不住 東南旅行社裁員15％

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北報導
東南旅行社將裁員15%。 記者季相儒／攝影
東南旅行社將裁員15%。 記者季相儒／攝影

疫情持續重擊旅遊產業，東南旅行社昨（13）日證實，面對旅遊市場復甦遙遙無期，公司已經支撐近八個月業務量大減九成的窘境，只好宣布裁員，目前裁員人數占總員工數比重約15%，人數約170人。

東南旅行社表示，雖然已積極發展國旅，但仍不敵國際業務下滑對於營收的衝擊，相關的內勤人員包括票務人員等，已經長期沒有工作可以做，雖然公司不斷協助員工轉換工作內容，但以營收數字減少的幅度，現在人力還是過多的情況。

目前東南的員工數為1,143人，在永續經營考量下，許多海外部門的行政人員，票務人員沒有業務可以服務，不得不進行裁員，東南旅行社說，公司這次裁員都依相關規定辦理。

另外，東南也指出，已經全面強化國旅布局，未來的營運重心也放在國旅市場推廣，包括開發國人較少接觸的特殊行程，今年也推出名人講堂的旅程，全面強調精緻化及細緻化，吸引不同的國旅客層上門來參加旅遊活動。

近幾個月國旅人潮擠爆各大觀光風景區，住房需求火熱的不得了，但旅行社營運依然寒風刺骨，在東南旅行社之前，國內老牌的上市旅行社也早就開始進行瘦身，五福旅遊、鳳凰旅遊都宣布精簡人力，降低成本要準備度過疫情寒冬，鳳凰目前集團約維持200多人，未來如果業務重回正軌，被資遣的員工將會優先回聘；而東南在支撐一段時間後，遲遲等不到邊境開放，只能裁減人力因應。

旅行社 裁員 疫情

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