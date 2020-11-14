中鋼盤價小升 蓄積漲勢

中鋼昨（13）日12月盤價連續第六個月上揚，除了電磁鋼片外，熱軋、冷軋、鍍鋅等各類鋼品每公噸漲300元，平均漲幅1.28%，比11月大漲5.02%收歛，主要策略在於累積上攻能量，為明年首季鋼價再漲留伏筆。 圖／經濟日報提供

中鋼董事長翁朝棟說，鋼市平穩向上，蓄積能量把多頭氣勢延長到明年首季，「有信心今年轉虧為盈」。

法人分析，看好鋼鐵行情續航力強，近日外資大買中鋼、中鴻個股，中鋼外資持股占比上達19.2%，為八個月來最高；三大法人合計持股比重更突破20.3%，跟政府持股相當，鋼鐵股喜氣洋洋。

中鋼董事長翁朝棟表示，台塑越南河靜鋼廠開出明年1月盤，考量國際鐵礦原料價格居高不下，越南目前鋼材需求平穩，河靜鋼明年元月熱軋每公噸調漲25美元、盤元漲20美元，中鋼12月上漲、「後面鋼價續漲沒有懸念了」。

翁朝棟指出，外資看到鋼市向好，對持有鋼鐵股的信心大增，昨日中鋼單日成交量上衝到6.5萬多張，其中半數都是外資買進，「很少看到這種情況，有點被嚇到」，感受到投資人對鋼鐵股充滿信心，對未來景況更樂觀。

法人分析，根據最新統計數據，外資持有中鋼股票占比19.2%，是今年4月初至今8個月來最高；加上投信與自營商等三大法人合計，持股占中鋼總股數的20.3%，與政府的持股相當，中鴻表現同樣亮麗，顯見各界看好鋼鐵股表現，榮面可跨年到第1季。

中鋼執行副總黃建智表示，下半年全球經濟表現升溫，各主要國家製造業PMI指數與第3季經濟數據大幅好轉，汽機車、家電、運動器材等產業轉強，美國大選結束後國際鋼市強勢走升。