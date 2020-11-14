湯政仁接大同總座 三任務

大同昨（13）日正式公告兩大人事案，由思源資訊董事長湯政仁接任新任大同總經理，財務長由原任中鋼碳素財會處長陳明男出任。湯政仁、陳明男昨日出席大同董事會，將在下次董事會中提出營運計畫。

大同董事長林文淵表示，新總經理湯政仁具備電機與電腦專長，對大同營運十分了解。預期上任聚焦三大要務，分別是提振大同本業的績效、整頓大同的轉投資事業及加速活化大同龐大的土地資產效益。

外界觀察，為了讓大同運作及早步入正軌，沒有特地舉行總經理就任活動，新舊任大同團隊盡快磨合期。

湯政仁2001年在大同大學電機工程學系擔任助理教授，2018年離開後創業成立電腦公司；林文淵也找中鋼集團老戰友陳明男出任財務長。

大同前董座兼總經理林郭文艷在昨日也卸下總座職務，大同董事會推舉她為大同榮譽董事長。因林郭文艷仍是大同董事，也兼任尚志資產開發董事，對大同仍有一定的影響力。

大同董事、三圓建設董事長王光祥說表示，肯定新總座湯政仁，他看好今後將有一番作為，請外界拭目以待。

湯政仁已著手明年的營運規劃及中長期規劃，將在下次董事會提出報告。。

林文淵目標在一年內打造出不一樣的大同，營運績效是指標。林文淵強調，有得力的總經理、財務長協助，他才會輕鬆。

談到跟總經理的分工機制，林文淵表示，就像台苯模式，他與總經理一周會有三次簡報、討論，也由總經理負責實際經營。

大同昨日公告前三季財報，合併營收241.41億元，歸屬於母公司淨損69萬元，前三季每股獲利為0元。