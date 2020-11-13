台灣好基金會地方創生 紮根屏東潮州推十條主題路線

潮州位在屏東平原中心位置，百年來，既是南來北往以及平地部落農業、物產的集散地，同時也是台灣西岸往東岸的貨運轉運站。2015年台鐵西部幹線延伸，選擇潮州做為終點站，銜接往東的南迴線，潮州再次被命運的金手指欽點，成為台灣東西兩岸交會的重要樞紐，承續百年集散轉運的角色。

「再次成為交通樞紐，很多人看到的是商機，台灣好基金會看到的是危機。」台灣好基金會執行長李應平說，「因為交通便利帶進的人潮，可能容易打亂在地人的生活。欠缺準備與導引，旅行觀光潮來得快也就會去得快。」因此2015年台鐵潮州站啟用那年，台灣好基金會在潮州成立辦公室，落地扎根，與鄉親們結交，盤點地方文化含金量。

2017年基金會與在地青年著手進行探索與盤點，並攜手推出「潮•南人文小旅行」，2018、2019年以認識返鄉潮青為主題，推出「我的生活，我主張—潮青小旅行」系列。

李應平說，基金會始終相信年輕人是翻轉鄉鎮的重要的力量，因此今年與在地青年「有點衡文創工作室」、「開譜國際TopCape」、「深活共構」，正式推出主題「潮•旅行」，希望讓大家看見潮州老中青三代人的努力，認識潮州的生活態度、步調與美好。

擔任「2020潮‧旅行」總策劃人的黃宥蓁提到，返鄉開旅宿的這幾年，常遇到客人不知道怎麼遊潮州，但她一直認為潮州是個小而美、具有豐富文化底蘊的鄉鎮，像是潮州百年以來人文薈萃、族群多元，有平埔、客家、閩南族群定居在此。

近幾年更加入了許多新住民，因此在潮旅行中，也特別推出潮百味「台灣麵線與越南米線的跨國交響曲」一路線，帶大家看見新時代餐桌上與生活中的族群融合。

負責規劃「俠貓on-line實境遊戲」路線的深活共構執行長陳濬哲指出，希望透過實境遊戲，讓更多人認識抗日義士林少貓的故事，同時藉由實際穿梭於街廓中，體驗在地生活，看見潮州精彩的文化與歷史。

「潮州是一個交通便利且獨具特色的地方，從都市型態的熱鬧鎮中心移動到外環道外的農業村落，只需10分鐘的腳踏車程。我們希望能在潮州的泗林里，打造一個以可可為主題，以綠色生產為概念的聚落，讓子孫能世代在美好的環境中共居。」 Cocoa Queen美麗攻略地圖路線的帶路人洪誼靜說。

在「森林系客人見學守則」和「踏尋‧流經時代的二峰圳」的旅行路線中，也將走訪林後四林平地森林園區。參與早期園區規劃，到現在負責園區管理工作的林務局屏東林區管理處潮州工作站主任胡淑珠說，希望透過林後四林平地森林園區的場域，提供在地居民、外來遊客一個放鬆、休憩的地方，同時藉由園區豐富的生態庫，讓更多人看見台灣生態之美。

十條「2020潮‧旅行」路線主題，分為以潮庄歷史人文出發的「潮文化」；小鎮生活體驗的「潮在地」；呈現多元族群料理的「潮百味」；重返潮州青春現場的「潮現實」；看見潮州農業生產與生態聚落的「潮農夫」和「潮秘境」。

將分別邀請文史工作者賴福林、張騰元、紀錄片導演張沛瑜、台鐵高雄運務段段長徐竹平等在地達人帶路，以及「嬌的小點心」陳翠嬌、「玫來晏趣製麵小農農莊」余玫芬、劉銘晏等在地職人帶領體驗感受生活。

林後四林平地森林園區、五溝水守護工作站、喜樂發發吾社區等共好夥伴也將帶大家認識潮州豐富生態；柏哥無毒農場主人陳柏升、彩虹玉農園主人陳坤信及可可創新達人洪誼靜帶大家分別以蜂蜜、火龍果、可可，看見潮州農業生產的新力量。