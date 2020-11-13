貿協帶領18國駐臺代表參訪 南六慨贈360萬片口罩

外貿協會董事長黃志芳今(13)日率18國駐臺代表團進行的「2020年臺灣科技與創新之旅」來到不織布大廠南六企業進行參訪。南六董事長黃清山對在場18國駐臺代表宣布，將針對到訪的各國（地區）各捐贈20萬片口罩。各駐臺代表除紛紛表達衷心感謝外，並表示自身國家人民必能感受到這項來自臺灣的愛心。此外，計入此次的360萬片，南六企業對全球各國口罩的捐贈量將突破1千萬片大關。

黃志芳表示，受到疫情影響，臺灣業者出國拓展業務受阻，相同的國外業者來臺洽商也遭受困難，這時最好的方法之一即是讓駐臺機構擔任臺灣與各國商務聯繫橋樑；同時，在經濟部國貿局全力支持下，貿協舉辦「2020年臺灣科技與創新之旅」活動，廣邀各駐臺代表、商務官等參訪臺灣優秀產業，讓各代表將臺灣優秀企業推薦給自己國家政府及企業，除藉以突破疫情對商務活動的障礙，並讓臺灣產業科技得以在外國獲得宣傳。

黃清山於受訪時提到，雖近期新冠肺炎疫苗問世，但受限疫苗產能及有效性等問題，口罩仍將成為人類長期的必需品；加上本次疫情對世界各國經濟及民眾健康帶來重大危害，即使未來疫情告一段落，各國在防疫產品及建立自主防疫產業需求仍將持續存在，因此南六將在口罩、防護衣、隔離衣等醫療產品所需的不織布上持續投入。

南六企業為全臺最大亞洲第二的不織布生產大廠，也是本次防疫國家隊的重要成員。這次貿協安排駐臺代表參訪是一次成功安排，未來他願意協助各國建立防疫產業，他也期待這項付出可以提升臺灣國際形象。

行程最後一站來到以打進歐美遊樂園大型體感設備聞名的供應商智崴科技，疫情重挫全球觀光業，但預估疫情結束後將迎來一波報復性玩樂，公司持續開發多元且具彈性的產品項目，開發小型和中小型設備，各國代表在體驗其最新開發的小型體感設備如賽車模擬、飛行模擬等VR體驗5G體感電競後，皆驚艷於臺灣的高科技產業能量。

貿協表示，此次2天1夜活動參訪大江生醫(新冠病毒檢測機及生技產品)、南六企業(口罩與熔噴布)，臺灣之光福灣巧克力(全球巧克力冠軍)及智崴科技(體感經濟，包含飛行劇院及最新5G與360度VR體感體驗) ，透過與業者深度交流與實際參訪產線，推介臺灣創新和科技產品，促成合作商機。