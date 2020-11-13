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南崁誠品物流中心 舉辦文具、書籍清倉特賣會

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
誠品今（13）日將於桃園南崁「誠品物流中心」舉辦歷來規模最大、唯一一場文具禮品清倉「萬物特賣會」。誠品／提供
誠品今（13）日將於桃園南崁「誠品物流中心」舉辦歷來規模最大、唯一一場文具禮品清倉「萬物特賣會」。誠品／提供

誠品今（13）日宣布，即日起將於桃園南崁「誠品物流中心」舉辦規模最大的文具禮品書籍清倉特賣會。誠品表示，為因應年底將開站的電商平台「誠品線上」，將移至桃園平鎮啟用全新倉儲型物流，佔地面積擴充兩倍，運用快速理貨自動化設備及多樣化配送，商品最快24小時就能送達。

位於桃園南崁路二段的「誠品物流」成立至今已20年，為誠品書店、畫廊、商場、酒窖等提供專業倉儲及物流配送服務，因物流中心將移至桃園平鎮，即日起舉辦文具禮用品特賣會，優惠1折起。

日本知名文具品牌Moleskine、Sun-Star、HIGHTIDE等文具用品銅板價就能入手，還有誠品迷必收藏的絕版誠品自製商品。小資族必買小家電下殺5折起，「KINYO 雙電壓旅行快煮壺」無底座一體成型設計，輕巧方便攜帶收納；還有今年最夯的「BESON深動筋膜槍」也只要一半的價錢。

特賣會還有中文書與兒童書祭出最低6本500元優惠，上萬本外文書籍更3折起，有電影迷不能錯過的著名電影《哈利波特》、《暮光之城》、《一級玩家》等原著小說，其中講述與寵物間的暖心故事、蟬聯紐約時報暢銷榜逾50週的《為了與你相遇》更是百元有找。

誠品表示，年底開站的「誠品線上」，未來將提供最豐富的繁簡中文與英、日文書目、全世界的生活風格選品等，希望讓讀者與顧客在全通路中，獲得個人化服務及體驗。

誠品於桃園南崁「誠品物流中心」舉辦「萬物特賣會」，文具禮用品、小資族必買小家電等下殺5折起。誠品／提供
誠品於桃園南崁「誠品物流中心」舉辦「萬物特賣會」，文具禮用品、小資族必買小家電等下殺5折起。誠品／提供

誠品 電影 紐約時報

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