Pchome 24h平台 設立故宮精品館電商專區

網路家庭（8044）深耕多元消費體驗，旗下PChome 24h購物跨界攜手國立故宮博物院，即日起正式設立「故宮精品館」專區，雙11檔期上架故宮獨特的藝術精品，透過其品牌價值與人文藝術的能量，形塑多元消費場景，期望帶給消費者O2O全新購物體驗。

近年女力崛起，PChome 24h購物站上女性消費客群迅速增長，今年1-10月，45歲以上女性消費者年增超過3倍，為持續拓展「她」商機，網家與故宮共同舉辦「她—女性形象與才藝」特展講座活動，限時開放報名隨即預約一空，也同步帶動線上特展周邊商品買氣暢旺。

PChome 24h購物首度聯手故宮打造O2O互動體驗，提高女性消費者黏著度，11月23日前祭出故宮精品館專區下殺5折起，熱門話題商品包括沈振麟紅梅貍奴小書包，包款刺繡精緻備受青睞，曾於旅展開賣首日現貨全數售罄，更促動她展系列周邊買氣夯，如門把掛牌、多功能書衣資料夾等文創商品，以故宮經典院藏畫作設計、搭配有趣的文字，傳遞令人會心一笑的意象，兼具收藏價值與實用性，還有故宮高人氣經典商品像是翠玉白菜文具、朕知道了紙膠帶等，其他如仕女唐唐磁鐵夾、帝后充電器等超萌Q版文創小物，贈禮自用兩相宜，亦受年輕消費者歡迎。