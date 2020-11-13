麗寶Outlet 4週年慶 業績超車預估成長七成

麗寶Outlet Mall 4週年慶開打，許多消費者把握一年一次全館滿千送百，鎖定運動品牌、3C家電、按摩椅，趁搭配Outlet週年慶超殺折扣及高回饋率，下單搶購不手軟。

今年更是刷新紀錄，開店3小時內，6萬元門檻滿額禮全數兌換完畢，整體來客數較去年成長超過三成，另因二期店櫃加入營運，預估至11月22日檔期結束，業績較去年成長七成。

今年受疫情影響，消費者無法出國消費，選擇到具有歐洲風情的麗寶Outlet逛街撿便宜，成為今年新趨勢。館內Nike、adidas、SKECHERS、New Balance、FILA、ABC Mart、Under Armour等超過40家運動品牌，依舊是此次週年慶最受消費者青睞的品項，整體成長幅度超過40%。

另外，隨著宅經濟爆發，按摩椅、空氣清淨機、智慧調理機等家電類別、館內HOLA Petite也順勢推出維尼聯名系列商品，擄獲一大票粉絲。還有寢具、抱枕等家飾也都換上秋冬系列，也擠上熱銷排行。

在全館滿千送百、聯名卡加碼回饋的加持下，週年慶買氣旺，銷售大爆發，全館品牌業績呈持續上衝，餐飲品牌中部獨家はま壽司HAMASUSHI、星野肉肉鍋、港點大師、新這一鍋麗寶殿等多元主題餐廳，讓消費者大啖異國美食，整體業績呈報復性成長。

週年慶期間適逢電商平台雙11購物節，麗寶Outlet Mall乘勢加碼推出雙重折扣更優惠，愛貝恩專櫃推出醫療級且雙鋼印口罩，限時限量販售，超過18種繽紛色彩，特價4盒只要1,111元，下殺62折，每片不到6元，超級划算，售完為止。

週年慶檔期期間，全館累積滿3,000元還可抽全台福容大飯店14間住宿券1份，滿1.5萬元贈送落羽松祕境+摩天輪套票1份，就算不出國，也能盡情享受異國風情。