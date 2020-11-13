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台中世貿「秋季2020台中國際旅展」登場 好康優惠多

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
台中市知名五星級餐券幾乎全員到齊，超低破盤價搶攻年終團聚餐飲商機。記者宋健生/攝影
台中市知名五星級餐券幾乎全員到齊，超低破盤價搶攻年終團聚餐飲商機。記者宋健生/攝影

由台中世貿主辦的「秋季2020台中國際旅展」，今（13）日起至16日盛大登場，會場匯集了176家旅遊業者，規劃有最綺麗的聖誕假期、最歡樂的跨年活動，還有緊接而來的寒假、春節連假行程，全都推陳出新強勢登場。

新冠疫情肆虐全球，各國先後實施旅行禁令，關閉機場與邊境，根據聯合國世界旅遊組織預估，國際旅遊業將面臨有紀錄以來最嚴重的危機：今年的國際旅遊人數將減少58%至78%，國際旅客最多可能減少11億人，最多可能有1.2億人的生計將受到威脅。

受到各國實施旅遊禁令影響，在國外出團無望的情況下，業者為了穩住團客能夠順利轉單，紛紛開發出各式各樣國內線的主題式旅遊行程，期盼能夠度過這場有史以來最嚴峻的旅遊寒冬。

今年的秋季台中國際旅展已邁入第20個年頭，多年建立的口碑，讓台中國際旅展已成為中部民眾呼朋引伴採購旅遊商品與五星餐劵的年度盛事。

「秋季2020台中國際旅展」共規劃了近220個展位，176家信譽卓著的參展廠商齊集；民眾可以在展場獲得最完整豐富的旅遊資訊，並且可以搶到比市價便宜划算的優質旅遊商品。

台中世貿中心表示，許多國內頂級旅遊業者將此展視為年度中台灣最重要的行銷規劃，紛紛祭出前所未見2.1折起超級特惠低價方案，多家旅行社也打出預購行程現省10％。

這次旅展還有一大亮點，就是台中市知名五星級餐券幾乎全員到齊，超低破盤價搶攻年終團聚餐飲商機。參展業者有：台中林酒店、長榮桂冠、金典、裕元、兆品、新天地餐飲、日光溫泉、清新溫泉、富信、僑園、印月餐飲、法月餐飲、真月餐飲、山鯨餐飲、水相餐飲、紅巢燒肉、麻葉餐飲、星時代、一頭牛、八豆食府、谷野、潛立方等。

此外，主辦單位還規劃一元旅遊商品競標活動，每天都有來自國外表演團體精彩演出，讓此次台中國際旅展彷彿「旅遊嘉年華｣，熱鬧非凡，訴求民眾選便宜、搶好康、看表演，年終低價搶購旅遊商品的機會。

為了確保民眾權益，台中世貿還請消保官於展覽期間駐場，為民眾所購買的旅遊商品二次把關，提供免費的品保諮詢服務，讓消費者安心選購、快樂出遊。

台中世貿主辦的「秋季2020台中國際旅展」，今(13)日起至16日盛大登場。記者宋健生/攝影
台中世貿主辦的「秋季2020台中國際旅展」，今(13)日起至16日盛大登場。記者宋健生/攝影

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