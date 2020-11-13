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長達45年軍管歲月，那段被遺忘的金馬戒嚴史

益航Q3財報受轉投資大洋百貨影響 創4年歷史同期新低

經濟日報 / 記者何秀玲/台北即時報導

益航（2601）公告第3季財報，受到轉投資中國大陸百貨公司大洋，因疫情導致虧損的影響，稅後虧損2,143.3萬元，每股稅後虧損0.03元，創近四年歷史同期新低。益航表示，若排除大洋的虧損，其他營運單位第3季貢獻了3,200多萬元的淨利。海運、友成租賃及薪昇暘開發本季皆繳出獲利成績單。

益航已公布今年前三季財報，稅後虧損3.56億元，創近四年歷史同期新低，每股稅後虧損0.53元。

由於益航持股中國大陸百貨公司大洋股份超過五成，益航表示，大洋第3季虧損，但因部分門店獲利狀況轉佳，使所得稅費用由第2季600萬元，增加至第3季4,600萬元，導致大洋第3季淨損不能較第2季縮小。

展望大洋第4季進入傳統百貨業旺季，在一波波如周年慶，雙11光棍節、雙12購物節、西洋的感恩節及耶誕節促銷攻勢下，靠著線上線下，各大品牌紛紛祭出最大優惠及加碼好康，期望能刺激買氣。

海運部分仍受全球疫情影響，船員費用相較以往提升，但除了短期租約的兩艘船，其他長約船隻皆為獲利，持續為益航帶來穩定營收助益。

薪昇暘開發第3季表現亮眼，除半島花園房屋成交售出，另因汐止土地交易成交，也帶動益航整體營收及獲利，經營團隊也尋找新標的，期望未來能在土地及建案開發能有更好表現。

友成租賃則是持續穩定成長，第4季將進入年終旅遊旺季，有助於整體業績提升。

疫情

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