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解決世代財務痛點 三步驟規劃退休藍圖

文 / 邱煜婷、邱智慧

新光銀行吳碧芬副總經理認為，透過三步驟設定投資計畫，累積財富將不再是難事。 圖／高祖原 攝影
新光銀行吳碧芬副總經理認為，透過三步驟設定投資計畫，累積財富將不再是難事。 圖／高祖原 攝影

身處在資訊爆炸的時代，無論是30、40或50歲的族群在面對財務計畫時，都常出現無所適從的狀況。對此，新光銀行財富管理副總經理吳碧芬表示，無論身處哪個世代，一定要找到適合自己的投資方式，建議從三步驟開始做退休準備，而且愈早開始規劃，退休藍圖也會愈加清晰。

在財務規劃上，吳碧芬建議可以從三個步驟著手，第一步是「設定目標」。舉例來說，若是想存每年的旅遊基金，短期目標可設定一個「公主號之旅」；長期目標則可拉長到20到25年，像是曾有父母為栽培兒女成為哈佛大學資優生，而訂下「學霸計畫」，有了明確目標，更可增加投資的執行力。

在完成目標設定後，下一步就是「紀律執行」。科技日新月異，透過新技術的運用增添不少投資效率，以新光銀行來說，許多年輕的客戶選擇AI智能理財來協助投資的執行。至於年齡較長的客戶，則偏好與理財專員面對面，有溫度和人情味的服務，讓專業的財經資訊不再冷冰冰。

完成上面的財務規劃步驟後，最後一步就是「定期檢視」。吳碧芬透露，很多投資人買進投資商品，因為忙碌而忘記關心，這種狀況會產生很極端的結果：不是大賺就是大賠。

另一個常見的行為是「太常檢視」，尤其是投資狀況不理想時，就快速賣出或轉換標的，這樣恐怕會失去複利的機會。「其實，會這樣多半是因為不安全感所致，建議應該根據自己設定的目標觀察市場變化，再搭配專家意見進行操作，才不會做白工。」吳碧芬提醒。

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