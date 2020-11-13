裕隆子公司東風裕隆銷售公司 經法院認定破產

裕隆汽車（2201）子公司東風裕隆汽車銷售有限公司公告，東裕銷售經法院認定具備破產原因，進入破產清算程序。

東風裕隆汽車銷售公司與東風裕隆製造公司是不同的公司。

對於各方關注的東風裕隆製造司的未來，裕隆公司強調，基於大陸汽車市場環境的重大變化，裕隆集團持續推動自主品牌的務實轉型，關於東風裕隆製造公司的未來方向，裕隆正與合資股東討論中。

裕隆公司表示，東裕銷售於2018年即無實質營運，現行大陸納智捷品牌售服業務不受影響。東裕銷售公司進入破產程序後，裕隆汽車將協助依法配合法院辦理相關事宜。

裕隆汽車對東裕銷售認列投資損益，皆按照會計準則允當表達，本事件並不會對裕隆汽車109年前三季已公告之財務報表產生影響。

未來裕隆汽車將依實際債務狀況進行帳務處理，目前評估此破產清算事件，對裕隆汽車將不致發生重大財務支出或承擔負債，亦無重大負面財務影響。

業界分析指出，裕隆子公司破產，但因為與裕隆是不同法人，無法替代東裕銷售還錢，不同法人不合規，所以走向法律程序。預期裕隆汽車將協助依法配合法院辦理相關程序。