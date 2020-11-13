冬季刺激國旅 雄獅推買住宿抽觀巴行程加碼送500購物金

冬季為旅遊淡季，為刺激國人出遊，雄獅旅遊精選全台65間優惠飯店，飯店優惠最高五折起，台北國賓限量特惠，訂房每晚只要2,000元、台中兆品酒店一晚也只要1,799元，金門IN99精品旅館1,334元。活動期間指定酒店下單訂房就周周抽出台灣觀巴行程免費送。凡於活動期間內購買列表指定住宿，不限金額組數，每筆訂單即可參加遊程抽獎。

雄獅旅遊說，正逢秋冬微涼季節，96組遊程包括到陽明山泡溫泉，或者到清境農場、武陵農場來場賞楓之旅，還能搭船去龜山島賞鯨豚大吃海鮮，最高還可獲得前往礁溪溫泉泡湯，再去體驗壯圍濱海生態之旅，價值11,600元四人一日遊行程。

另外，也直接加碼贈送500雄獅專屬訂房購物金，下次購買飯店住房直接折抵。有吃有玩有住宿的好康活動。

20條路線+50間酒店，總價值40萬等你來抽活動期間為2020/11/10-12/30，入住期間：2020/11/20-2021/03/31，活動連結：https://event.liontravel.com/zh-tw/taiwan/hotel/sightseeing-bus?fr=cg97C0101M02