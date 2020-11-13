星空聯盟、寰宇一家及天合聯盟 全力支持健康檢測原則

世界三大航空聯盟星空聯盟、寰宇一家與天合聯盟共同支持國際民航組織(International Civil Aviation Organization, ICAO)在11月10日公布的航空復甦專案會議(Council on Aviation Recovery Task Force, CART) 第二階段報告，呼籲各國政府採納報告建議的各項準則，例如旅客檢疫機制和數位健康護照技術，讓旅客能夠安心飛行。

各國政府的旅遊管制嚴重衝擊國際航空旅遊，然而新冠肺炎檢測技術日益成熟，有望取代目前的隔離檢疫措施，幫助航空市場恢復。

星空聯盟首席執行長Jeffery Goh表示：「我們樂見透過篩檢與檢測可逐步放寬旅行和邊境限制，促進旅遊產業和全球經濟的復甦，且健全的檢測機制有助於建立各國間互信架構，同時證明飛行並非病毒傳播的媒介。」

三大航空聯盟58家成員航空，佔全球客運運能60%以上，每年載運超過18.7億名旅客，共同支持國際民航組織的指導方針，在互信的基礎上採用統一的檢測機制。

天合聯盟執行長Kristin Colvile表示：「全球航空公司和機場已實施多項旅客安全措施，而一致的檢測機制及數位健康護照有助於恢復旅遊信心和促進各國重新開放邊界。航空產業攸關著全球數百萬名員工的生計，同時也跟全球經貿及旅遊產業息息相關，故應採用統一的檢測機制降低COVID-19傳染風險，使國際旅行得以快速並安全地重啟。」

近期由世界經濟論壇（World Economic Forum）和瑞士非營利組織Commons Project Foundation共同推出的Common Pass計畫，是使用數位技術建立各國認證與驗證旅客健康資訊的一套標準。搭機前可提供精準且可負擔的檢測以證明旅客的健康狀況，有利於簡化機場流程。

寰宇一家執行長Rob Gurney則表示：「各國的旅行限制增加旅客出行的不確定性，檢測機制可促使旅遊安全地重啟。具一致性與推廣性且價格合理的旅客健康證明將為旅客、航空公司和相關業者提供更完整的資訊及信心。」