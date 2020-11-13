快訊

鑽信用卡漏洞 「烤雞王」狂刷6300萬賠不出來

遲來的祝賀！大陸外交部祝賀拜登當選美國總統

星空聯盟、寰宇一家及天合聯盟 全力支持健康檢測原則

經濟日報 / 記者黃淑惠/台北即時報導

世界三大航空聯盟星空聯盟、寰宇一家與天合聯盟共同支持國際民航組織(International Civil Aviation Organization, ICAO)在11月10日公布的航空復甦專案會議(Council on Aviation Recovery Task Force, CART) 第二階段報告，呼籲各國政府採納報告建議的各項準則，例如旅客檢疫機制和數位健康護照技術，讓旅客能夠安心飛行。

各國政府的旅遊管制嚴重衝擊國際航空旅遊，然而新冠肺炎檢測技術日益成熟，有望取代目前的隔離檢疫措施，幫助航空市場恢復。

星空聯盟首席執行長Jeffery Goh表示：「我們樂見透過篩檢與檢測可逐步放寬旅行和邊境限制，促進旅遊產業和全球經濟的復甦，且健全的檢測機制有助於建立各國間互信架構，同時證明飛行並非病毒傳播的媒介。」

三大航空聯盟58家成員航空，佔全球客運運能60%以上，每年載運超過18.7億名旅客，共同支持國際民航組織的指導方針，在互信的基礎上採用統一的檢測機制。

天合聯盟執行長Kristin Colvile表示：「全球航空公司和機場已實施多項旅客安全措施，而一致的檢測機制及數位健康護照有助於恢復旅遊信心和促進各國重新開放邊界。航空產業攸關著全球數百萬名員工的生計，同時也跟全球經貿及旅遊產業息息相關，故應採用統一的檢測機制降低COVID-19傳染風險，使國際旅行得以快速並安全地重啟。」

近期由世界經濟論壇（World Economic Forum）和瑞士非營利組織Commons Project Foundation共同推出的Common Pass計畫，是使用數位技術建立各國認證與驗證旅客健康資訊的一套標準。搭機前可提供精準且可負擔的檢測以證明旅客的健康狀況，有利於簡化機場流程。

寰宇一家執行長Rob Gurney則表示：「各國的旅行限制增加旅客出行的不確定性，檢測機制可促使旅遊安全地重啟。具一致性與推廣性且價格合理的旅客健康證明將為旅客、航空公司和相關業者提供更完整的資訊及信心。」

護照 機場

延伸閱讀

日遊戲大廠卡普空遭駭客竊密 勒索11億日圓

80歲嬤閃婚35歲鮮肉 羞爆初夜細節「隔天痠到下不了床」

獨／昔日肌肉猛男欠債百萬暴瘦 男星現在是乾扁紙片人

長榮女大生命案／台南警局長自請處分 黃偉哲這樣說

相關新聞

釘子戶堅持「就一戶擋在那」 網：最後變這樣是不是很可笑

永春都更案「森業永春」日前外觀完成拆除鷹架，堅持不參與都更的彭龍三住家所在整棟公寓，被包在三棟大樓之中。有網友以「永春都...

東南旅社將裁員15% 勞動局：尚未通報、今請旅行社說明

因新冠肺炎疫情關係，許多旅行社業者受影響，近日不少知名旅行社頻有裁員情況，東南旅行社傳出目前規畫裁員15%，已有員工昨就...

貿協領軍 南六捐360萬個口罩給18國家

外貿協會董事長黃志芳今（13）日帶領18國駐台單位參訪口罩及防護衣大廠南六（6504）。南六董事長黃清山宣布要捐給這18...

國旅大爆發！六福第3季轉虧為盈 創五年最佳

六福（2705）公告第3季財報，單季稅後純益來到1,388萬元，每股純益0.88元，不僅單季轉虧為盈，亦是近5年來表現最...

又有一家撐不住！ 東南旅行社證實裁員15％

又有一家旅行社撐不住。東南旅行社證實，受疫情影響，國外業務緊縮，將裁員15%，一切將依照相關法規辦理。

單季賺贏全年！岱宇Q3獲利爆發 躍健身器材每股獲利王

岱宇（1598）第3季財報大爆發，單季每股純益3.74元，不僅創下單季歷史新高紀錄，且單季就賺贏過去歷年全年表現，累計前...

自助洗衣店開到鄉下田間 「懶商機」使店數6年多3倍！

當街頭巷尾都出現自助洗衣店同時，洗衣這產業，正進行翻天覆地的變化。過去6年間，家用洗衣機銷售量跌掉16％，傳統洗衣店約35％店面關門，但自助洗衣店卻逆勢增加了3倍，如今全台總店數約3千家。

當百貨樓管教我的事 101 85樓新台菜館推手揭密

自今年2月疫情爆發，欣葉集團撤離台北101之後，閒置許久的85樓北側，終於要迎來新客！

中研院院士談數位醫療發展 楊泮池：精準健康 生醫新契機

台灣上市櫃公司協會日前舉辦會員大會，邀請中研院院士、台灣大學前校長楊泮池於東方領袖講座中發表演說，主題是「臺灣發展精準健...

中油第一船原油 下月運回

中油證實，歷經近十五年努力，中油首次以國際礦區經營者角色開發生產的「第一船原油」，預計十二月初運回台灣，約九十五萬桶，寫...

大師論壇／兆豐金董座張兆順：資金回流 金融業新機遇

兆豐金控暨兆豐銀行董事長張兆順指出，我國疫情控制得宜，並受惠於全球產業鏈移轉所帶來的轉單效應，促使台商回台、境外資金回流...

中油非洲採油成功 首次自行運回台灣

經濟部國營會昨（12）日證實，中油公司在非洲查德成功開採石油，並將於12月初從查德運回開發油井的第一桶油。國營會發言人胡...

熱門新聞

歷史一刻！中油證實在查德挖到油田 12月初95萬桶運回台

台積電傳明年結構調薪20% 將創最大調幅紀錄

不讓新台幣升過頭！ 央行祭出2霹靂手段

又有一家撐不住！ 東南旅行社證實裁員15％

鴻海拚「百元俱樂部」！三外資喊逾百元目標價

疫情還沒過！全球各國財政快速惡化 台灣屬優等生

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。