和泰集團號召志工植千株樹苗 守護台灣海岸線

TOYOTA、LEXUS、HINO台灣總代理和泰汽車（2207）號召集團和潤企業、和運租車、和雲行動服務、和泰產險、和泰聯網、和泰豐田產機、長源汽車、蘭揚汽車，於今天在宜蘭五結海岸，種下1千2百株樹苗，以實際行動響應「TOYOTA一車一樹」公益活動。

和泰汽車表不示，觀察到過去30年，台灣部分地區海岸線退縮100~650公尺，為了讓下一代能擁有藍天、綠地，和美麗的海岸線，自2017年4月起展開「TOYOTA一車一樹」公益計畫，車主購入一台TOYOTA新車，和泰汽車將為車主於沿海種下一棵樹，除了吸收二氧化碳，更能水土保持、保護海岸線。

「TOYOTA一車一樹」公益計畫與行政院林務局、慈心有機農業發展基金會合作，克服沿海風大、土壤鹽度高，又常受天災侵襲、惡劣的種樹環境，植樹後搭配1-2年護樹計畫，成功使海岸苗木存活率高達九成以上。

三年多來累計植樹近40萬棵，種植面積近150公頃，遍及沿海十二個縣市，減少7,300公噸的二氧化碳，相當於19座大安森林公園的年吸碳量。