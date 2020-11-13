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和泰集團號召志工植千株樹苗 守護台灣海岸線

經濟日報 / 記者黃淑惠/台北即時報導
和泰集團同仁11月13於宜蘭五結志工植樹。 圖／業者提供
和泰集團同仁11月13於宜蘭五結志工植樹。 圖／業者提供

TOYOTA、LEXUS、HINO台灣總代理和泰汽車（2207）號召集團和潤企業、和運租車、和雲行動服務、和泰產險、和泰聯網、和泰豐田產機、長源汽車、蘭揚汽車，於今天在宜蘭五結海岸，種下1千2百株樹苗，以實際行動響應「TOYOTA一車一樹」公益活動

和泰汽車表不示，觀察到過去30年，台灣部分地區海岸線退縮100~650公尺，為了讓下一代能擁有藍天、綠地，和美麗的海岸線，自2017年4月起展開「TOYOTA一車一樹」公益計畫，車主購入一台TOYOTA新車，和泰汽車將為車主於沿海種下一棵樹，除了吸收二氧化碳，更能水土保持、保護海岸線。

「TOYOTA一車一樹」公益計畫與行政院林務局、慈心有機農業發展基金會合作，克服沿海風大、土壤鹽度高，又常受天災侵襲、惡劣的種樹環境，植樹後搭配1-2年護樹計畫，成功使海岸苗木存活率高達九成以上。

三年多來累計植樹近40萬棵，種植面積近150公頃，遍及沿海十二個縣市，減少7,300公噸的二氧化碳，相當於19座大安森林公園的年吸碳量。

除了「TOYOTA一車一樹」公益計畫外，和泰汽車也鼓勵同仁以實際行動響應公益活動，本次植樹志工活動號召超過150名集團同仁參與，林務局羅東林管處、宜蘭縣樹藝景觀所、慈心有機農業發展基金會也一同響應出席，此次植樹活動主要種植固沙耐旱的黃槿與林投樹苗，除了吸收二氧化碳，更能水土保持防止宜蘭海岸持續退縮的問題，達成保護台灣海岸林跟減碳的目的。

和泰集團攜手林務局羅東林管處、宜蘭縣樹藝景觀所、慈心有機農業發展基金會，打造永續美好的環境。左起為蘭揚汽車陳碩德總經理、慈心有機農業發展基金會丁玉峰技術督導、林務局羅東林管處賴錫祿處長、和泰汽車劉松山協理、和泰汽車CSR黃文瑞委員、和泰汽車劉傳宏協理、蘭揚汽車陳立欽董事長、和泰產險章明純總經理。 圖／業者提供
和泰集團攜手林務局羅東林管處、宜蘭縣樹藝景觀所、慈心有機農業發展基金會，打造永續美好的環境。左起為蘭揚汽車陳碩德總經理、慈心有機農業發展基金會丁玉峰技術督導、林務局羅東林管處賴錫祿處長、和泰汽車劉松山協理、和泰汽車CSR黃文瑞委員、和泰汽車劉傳宏協理、蘭揚汽車陳立欽董事長、和泰產險章明純總經理。 圖／業者提供

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