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大家都NO，他傻YES ！WeMo吳昕霈如何挑戰最機車的台灣

聯合新聞網 / 104BeAGiver掌聲
照片提供：104掌聲
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WeMo了嗎？這是吳昕霈和三位高中同學的大夢。2015年，四人共創WeMo Scooter威摩科技，由吳昕霈當執行長，在全世界機車密度最高的台灣，想消滅台灣人最習慣的機車！截至2020年9月，超過7000輛共享電動機車，累積騎乘超過一千萬次，可繞台灣五萬圈。

「以前很常被笑『麥肯錫的只會出一張嘴！』我也常被笑，傻子創業，很多人說NO，我還繼續YES，親自開了超過三十場焦點座談會，一定要找出大家的痛點。創業兩、三年，財報難看到嚇死人，但是，只要聽到別人一句『嘿，我有騎WeMo！』光這樣子，我就會繼續往前。」

亞洲最大 卻謙虛自評59分

論共享機車的數量，WeMo Scooter已是亞洲最大！但吳昕霈一點都不滿意，因為國內機車總量並沒有因此減少。「兩、三年前可能有65或70分，現在又退步了，只有60分、甚至是59分不及格，短期內，也達不到心中的100分。」

客觀的說，機車數量多寡和景氣榮枯、產品推陳出新、民眾長久以來的生活習慣、甚至政府政策等都有相關。吳昕霈在麥肯錫看過很多國際級的頂尖公司，用最嚴格的標準檢視自己的創業表現。「只要繼續走下去，就有更遠大的目標必須完成」。以雙北為例，四百萬輛機車，他總希望能減少三分之一。「每四輛車就占掉一坪空間，把空間空出來，減少碳排放，都是我們想做到的影響力。」

智慧共享機車 WeMo Scooter打造多元生活體驗。圖／聯合報系資料照片
智慧共享機車 WeMo Scooter打造多元生活體驗。圖／聯合報系資料照片

擁抱高壓與高溫 白領精英跳坑鐵皮屋創業

吳昕霈是美國南加州大學電機系學、碩士，哥倫比亞大學MBA，當過英特爾產品開發工程師、麥肯錫專案經理。漂亮的學經歷，高壓成了必然。「一份報告三、五十頁，我可能要產出一千頁，還被上司噹、被客戶噹『你第一天來嗎？』、『我付了上億元的顧問費，你只產出這一張紙？用這幾張PPT，就想來賺錢？』一週工作九十個小時更是常態。」

吳昕霈在麥肯錫熬了五年，習慣在高壓裡幫客戶找機會。這次，他撰寫《台灣白皮書》，在空污、食安、少子、高齡、綠能、循環經濟等議題中，幫自己找到機會！他和同在麥肯錫工作的高中同學們一起創業，切入共享電動機車。從高壓跳進另一個高溫火坑。他們如何從鐵皮屋創業，到現在成為亞洲最大的共享電動機車服務商？

【本文章由104 Be A Giver掌聲授權提供，更多精彩內容請見104掌聲

電動機車 WeMo

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