貿協領軍 南六捐360萬個口罩給18國家

外貿協會董事長黃志芳今（13）日帶領18國駐台單位參訪口罩及防護衣大廠南六（6504）。南六董事長黃清山宣布要捐給這18個參訪國，各國都送20萬個口罩，讓這18個國家可以感受到台灣在醫療產業的競爭力，這次共捐360萬個口罩委託外貿協會來協助處理。

外貿協會運用長期與各駐台單位合作經驗，將資源延伸至產業拓銷，啟動「臺灣科技與創新之旅」。黃志芳今天指出，外貿協會首度帶領18國駐台單位代表南下啟程「臺灣科技與創新之旅」，主要還是考量疫情讓國外買家無法前來台灣看廠，台灣廠商要出國宣傳也困難重重，外交駐台代表通常是當地國家找尋廠商的最快速窗口，可以說是最好的管道及橋樑。

黃志芳進一步指出，這次外貿協會領軍來南部看優質廠商，就是希望能進一步提升國內生技及創新產業能見度，突破實體活動停擺及國外買主無法來台採購困境，帶駐外單位來看看台灣廠商在防疫的競爭力。

黃清山指出，貿協這麼努力在推廣台灣，決定要送給這18國駐台單位，每個國家20萬個口罩；這次疫情南六已經捐很多口罩給急需要口罩的國家，統計約捐出1,000萬片口罩。