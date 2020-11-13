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撐不下去！東南旅行社證實裁員約170人

經濟日報 / 記者黃淑惠/台北即時報導

疫情看不到盡頭，東南旅行社今天證實，面對旅遊市場復甦遙遙無期，公司已經支撐近8個月業務量大減9成的窘境，只好宣布裁員，目前裁員比重約15%，人數約170人。

東南旅行社今天表示，雖然已經積極發展國旅，仍舊不敵國際業務下滑對於營收的衝擊，相關的內勤人員包括票務人員等，已經長期沒有工作可以做，雖然公司不斷協助員工轉換工作內容，但以營收數字減少的幅度，以現在的人力，是過多情況。

目前東南的員工數為1,143人，公司在永續經營考量下，許多海外部門的行政人員，票務人員沒有業務可以服務，不得不進行裁員，公司這次裁員都依相關規定辦理。

另外，東南也指出，已經全面強化國旅布局，未來的營運重心也放在國旅市場推廣，包括開發國人較少接觸的特殊行程，今年也推出名人講堂的旅程，全面強調精緻化及細緻化，吸引不同的國旅客程上門來參加旅遊活動。

營收 旅行社 疫情

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