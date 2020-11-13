微星宣布參加 Wacom Connected Ink 2020線上展

微星（2377）今（13）日宣布將參與Wacom舉辦的活動Wacom Connected Ink 2020。源自2016年，Wacom Connected Ink是一個開放式的創意平台，以數位轉換結合墨水技術的展望為主題，帶領所有創作者進行一趟創意、藝術和音樂的旅程。這次的Wacom Connected Ink 2020結合線上和實體的活動，讓所有內容創作者能夠彼此連結並擴展他們的領域，盡情探索並激發出意想不到的創意火花。

身為全球PC領導品牌，微星致力於為全球創作者提供最創新的設備和科技。為了拉近各種類型創作者族群之間的距離，微星將與Wacom合作並加入Wacom Connected Ink 2020 線上活動，除了展示一系列專為數位創作者量身定制的尖端產品陣容之外，也將舉行兩個線上會議，邀請專業創作者為觀眾分享他們的創作理念及背後故事。

微星行銷副總經理程惠正表示，科技正在不斷地改變藝術的產出和被認可的方式。MSI微星科技創作者系列的初心就是用來幫助所有創作人士激發出他們內心的創意魂，進一步搭起拉近民眾與藝術之間的橋樑。現在，MSI微星科技與Wacom將聯手以未來科技打造一個處處皆創意的世界。