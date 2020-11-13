快訊

熊貓外送中午用餐時段驚傳當機 官方公告緊急搶修中

土耳其和法國「政教分離」之亂？與西化導師的百年恩仇

微星宣布參加 Wacom Connected Ink 2020線上展

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

微星（2377）今（13）日宣布將參與Wacom舉辦的活動Wacom Connected Ink 2020。源自2016年，Wacom Connected Ink是一個開放式的創意平台，以數位轉換結合墨水技術的展望為主題，帶領所有創作者進行一趟創意、藝術和音樂的旅程。這次的Wacom Connected Ink 2020結合線上和實體的活動，讓所有內容創作者能夠彼此連結並擴展他們的領域，盡情探索並激發出意想不到的創意火花。

身為全球PC領導品牌，微星致力於為全球創作者提供最創新的設備和科技。為了拉近各種類型創作者族群之間的距離，微星將與Wacom合作並加入Wacom Connected Ink 2020 線上活動，除了展示一系列專為數位創作者量身定制的尖端產品陣容之外，也將舉行兩個線上會議，邀請專業創作者為觀眾分享他們的創作理念及背後故事。

微星行銷副總經理程惠正表示，科技正在不斷地改變藝術的產出和被認可的方式。MSI微星科技創作者系列的初心就是用來幫助所有創作人士激發出他們內心的創意魂，進一步搭起拉近民眾與藝術之間的橋樑。現在，MSI微星科技與Wacom將聯手以未來科技打造一個處處皆創意的世界。

微星

延伸閱讀

企業家邵永添跨界出擊 與女兒聯手開畫展《狂．禪》

高雄旗津海岸1920米藝術道 公共藝術白天晚上都搶眼

台灣藝術「瓷瓶彩繪金門陳高」 難倒鑑價師估價

台灣攝影和日本手工紙結合 呈現南投縣自然人文之美

相關新聞

又有一家撐不住！ 東南旅行社證實裁員15％

又有一家旅行社撐不住。東南旅行社證實，受疫情影響，國外業務緊縮，將裁員15%，一切將依照相關法規辦理。

自助洗衣店開到鄉下田間 「懶商機」使店數6年多3倍！

當街頭巷尾都出現自助洗衣店同時，洗衣這產業，正進行翻天覆地的變化。過去6年間，家用洗衣機銷售量跌掉16％，傳統洗衣店約35％店面關門，但自助洗衣店卻逆勢增加了3倍，如今全台總店數約3千家。

當百貨樓管教我的事 101 85樓新台菜館推手揭密

自今年2月疫情爆發，欣葉集團撤離台北101之後，閒置許久的85樓北側，終於要迎來新客！

國旅大爆發！六福第3季轉虧為盈 創五年最佳

六福（2705）公告第3季財報，單季稅後純益來到1,388萬元，每股純益0.88元，不僅單季轉虧為盈，亦是近5年來表現最...

單季賺贏全年！岱宇Q3獲利爆發 躍健身器材每股獲利王

岱宇（1598）第3季財報大爆發，單季每股純益3.74元，不僅創下單季歷史新高紀錄，且單季就賺贏過去歷年全年表現，累計前...

中研院院士談數位醫療發展 楊泮池：精準健康 生醫新契機

台灣上市櫃公司協會日前舉辦會員大會，邀請中研院院士、台灣大學前校長楊泮池於東方領袖講座中發表演說，主題是「臺灣發展精準健...

中油第一船原油 下月運回

中油證實，歷經近十五年努力，中油首次以國際礦區經營者角色開發生產的「第一船原油」，預計十二月初運回台灣，約九十五萬桶，寫...

大師論壇／兆豐金董座張兆順：資金回流 金融業新機遇

兆豐金控暨兆豐銀行董事長張兆順指出，我國疫情控制得宜，並受惠於全球產業鏈移轉所帶來的轉單效應，促使台商回台、境外資金回流...

中油非洲採油成功 首次自行運回台灣

經濟部國營會昨（12）日證實，中油公司在非洲查德成功開採石油，並將於12月初從查德運回開發油井的第一桶油。國營會發言人胡...

泰豐砸43億 擴建觀音廠

輪胎市場大好，泰豐昨（12）日公告豪砸43.91億元，以接近一個資本額規模，啟動觀音廠二期擴建計畫，二期工程規劃增置輪胎...

東洋代理疫苗破局惹議 林全澄清未涉內線交易

台灣東洋代理德國BioNTech（BNT）新冠疫苗進口在11月3日破局後，引發諸多爭議與傳聞，包括傳出洽談過程中有內線交...

長榮海、陽明 Q3純益躍增

全球貨櫃輪市場大好，海運雙雄第3季獲利寫驚奇。長榮、陽明昨（12）日公告第3季財報，長榮單季獲利寫新猷，稅後純益81.8...

熱門新聞

歷史一刻！中油證實在查德挖到油田 12月初95萬桶運回台

又一紡織廠退出台灣生產！三洋紡桃園廠11月15日全面停產

中油在查德挖到石油！ 國營會：把油運回來具象徵意義

不讓新台幣升過頭！ 央行祭出2霹靂手段

台積電傳明年結構調薪20% 將創最大調幅紀錄

又有一家撐不住！ 東南旅行社證實裁員15％

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。