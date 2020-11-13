暑假旺季挹注 六福Q3轉虧為盈

受惠於暑假旺季帶動，六福（2705）旅遊集團自結第3季營收達5.8億元，較上一季增加18.1%，也比去年同期成長3.4%，稅後盈餘1,388萬元，EPS 0.08元，轉虧為盈。

六福表示，主要受益於國旅暢旺，六福村於暑假推出「冰霧派對」成功吸引年輕人同歡，帶動暑假檔期入園人次大增至60萬，也刺激前來遊玩民眾在園區內的二次消費人次年增1.3倍，而六福莊第3季住房率也有7成表現，台北六福萬怡酒店每逢周末也有約達5成住房，平日則在2成左右。

此外，六福客棧於7月轉為防疫旅館，主要服務海外返台民眾，第3季呈現近乎滿房。

展望後市，國旅市場持續暢旺，六福旅遊集團ITF旅展締造佳績，整體旅展業績達4,200萬元，年增18%，接下來將持續發展精緻且高體驗價值旅遊商品，符合新興消費族群樂齡族的喜好，尤其是具四鐵共構交通優勢的六福萬怡推出散策旅行、茶山微旅行住房專案最為受到喜愛，到年底前還有吃敘日送大閘蟹、春酒尾牙、耶誕節、跨年、春節年菜等活動陸續開跑，都將成為第4季營運動能。