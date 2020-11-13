元大推廣更生業務逾十年 獲法務部頒獎肯定

元大金控善盡企業社會責任，透過元大文教基金會推廣更生關懷逾十年，協助這群需要社會支持的朋友及其家庭，用心獲得肯定，由法務部頒發協助推展更生保護事業有功團體，表揚元大金控長年對於更生保護的熱心投入。

社會對於更生人的排擠和恐懼，是更生人難以重新立足於社會的原因之一，沒有職能又求助無門的更生人，大多選擇走上回頭路，再度成為社會動盪的不安的因子，元大深知把監獄職訓教育做好，讓受刑人學習回到社會後所需的技能，就是穩定社會的力量，因而長期投入更生人關懷工作。

過去10餘年，陸續與法務部矯正署、財團法人台灣更生保護會合作開辦砂畫藝術研習班、銅雕藝術技能班等，希望更生人在上課的過程中，藉由藝術潛移默化的力量，陶冶他們的性格，透過技藝訓練，出監後能自立更生，順利回歸社會。元大自2017年協助開辦銅雕藝術技能班，聘請全國少數僅存的手工銅鑼師傅授課，透過創作淨化更生人心靈，達到反省教化的目的，促使他們願意向上。

「給更生人一把鐵鎚，敲打創作自己人生下個階段的路！」除了協助更生人培養回歸社會的工作職能，元大集團更長期扮演公益平台的角色，引進各方資源，共同推廣更生保護工作， 2018年贊助中日更生手作展，邀請日本熊本保護司會，跨海帶來日本更生人的金雕、皮雕作品，與台灣的銅雕作品共同在101大樓的大廳展出，共同展現更生教化的結果，給予更生人很大的信心鼓勵。

元大金控表示，以實際行動支持更生業務，採購矯正機關自營商品，並拋磚引玉邀請更多企業投入公益回饋社會，讓大眾瞭解更生保護工作對社會安全重要性。