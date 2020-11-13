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搶春節孝親專案商機 義聯集團酒店推優惠

經濟日報 / 記者楊文琪/台北即時報導
義聯集團酒店推春節孝親專案優惠假。 圖/義聯集團提供
義聯集團酒店推春節孝親專案優惠假。 圖/義聯集團提供

為促進國內旅遊市場，交通部11日釋出新一波旅遊補助構想，個人旅遊的住宿補助目前可知限於明年春節過年期間使用，且僅適用於北台灣的飯店。為了不讓等不及想出遊的民眾們苦等，位於高雄義大世界內的義大皇家酒店與義大天悅飯店，於此消息一出，立即針對55歲以上的壯年樂齡族與軍警公教醫護等特定職業族群，推出「旅行不要等，即時愛玩樂」住宿特惠，優惠「超前部署」，除了價格特別吸引人外，還額外加碼三大好禮。

今年受到疫情影響，旅遊市場普遍蕭條，加上10月底安心旅遊補助截止後，國內旅遊熱潮即明顯感受到停滯，11日媒體報導交通部釋出之僅限明年春節適用的「孝親」旅遊補助消息，且暫定僅北台灣飯店適用，消息一出，恐將影響民眾前往南部旅遊的意願。

為了不讓等不及想出遊的消費者們苦等，也想鼓勵旅人們在冬季裡安排到南台灣享受陽光，義联集團旗下兩家酒店決定自立自強，於即日起至12月30日，推出「旅行不要等，即時愛玩樂」住房專案，針對55歲以上民眾，推出相關優惠。

義大皇家酒店推出豪華雙人房住宿一晚NT$3,999的優惠房價，義大天悅飯店則推出雅緻雙人房住宿一晚NT$2,999的優惠房價，義大皇家酒店並加碼提供「週六入住不加價」、「星亞自助餐廳自助晚餐二客」以及「放寬適用對象」，不僅55歲以上民眾以外，包含軍公教、警義消與醫護藥事人員亦可選購此專案。

義大天悅飯店除了「週六入住不加價」與「放寬適用對象」外，另外提供了「平日設施使用券」與「NT$1,000餐飲抵用券」，兩館專案每日限量各五間，等於最低不到三千元，就能入住原價破萬的飯店住宿與餐點，還可省下NT$800的假日加價，價值遠遠超過政府補助的額度！

義大皇家酒店及義大天悅飯店兩館行銷公關協理丁柏偉即表示：「國外新冠肺炎疫情嚴峻，觀光業目前面臨寒冬之際，針對地域及特定日期之補助，恐怕對於南台灣旅遊衝擊甚大，飯店除了要提供更好的旅宿品質與經濟實惠的價格攬客外，還是會配合政府政令並加以強化，共同把旅遊大餅作大，讓更多消費者受惠！因此才會推出此次優惠專案，不僅鎖定55歲以上的壯年樂齡族群，更擴及軍警公教等從業人員，希望大家都能好好慰勞一下自己的辛勞，放心出遊。」

義大世界是台灣少數結合度假、購物、遊樂園等主題的度假園區，開業十年以來，深受國內外遊客喜愛，不僅致力於打造全台獨創的歡樂渡假環境，也提供住宿、美食與娛樂的歡樂天堂，搭配此次「旅行不要等，即時愛玩樂」住房專案，建議消費者不妨利用機會，於今年年底前，來趟輕鬆寫意的南台灣旅宿假期。

義大世界 皇家 疫情

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