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保瑞前三季每股稅後純益3.47元 併購案第4季完成接廠

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

保瑞（6472）公布財報，第三季營收3.97億，相較去年同期成長2.63％，相較上季成長9.69%，稅後歸屬母公司淨利5,523.1萬元，年減42.42%，EPS 1.33元，年減46%。累計前三季稅後歸屬母公司淨利為1.43億元，年減44.14%，每股稅後純益3.47元，不如去年同期的6.69元。

保瑞表示，今年度由於購入GSK加拿大藥廠，新增因應接廠所增加的顧問人事與系統建置等費用，且訂單受美元與加幣的匯率影響產生之匯損，使得今年雖然營收成長，EPS相對去年下滑。隨著第3季與10月營收表現持續攀升，輔以併購案於第4季完成接廠，對於今年的營運表現將大有挹注，有助營收再創歷史新高。

保瑞表示，上半年因疫情影響之缺料狀況已改善，目前接單已恢復正常，對第4季樂觀看待。

低血鉀症在全球每年約有126億美金的市場規模，保瑞為美國Vitruvias Therapeutics Inc.代工，治療低血鉀症Potassium Chloride ER的口服緩釋劑型藥（KCl），繼6月取得美國FDA上市許可後，台灣也於近期成功取得藥證，目前已有四家醫學中心先行以專案方式採購進藥，將逐步布局國內市場。

子公司宇泰欣部分，今年除了代理日本衛采、SSP的明星商品銷售持續暢旺外，與法國百年藥廠合作引進的法國國民首選品牌Boiron（布瓦宏），今年也加強行銷力道，其中，提升身體保護力的明星商品-歐斯洛可舒能（Oscillococcinum）除了宇泰欣原有通路外，本月也宣布正式進軍國際知名連鎖賣場。

營收 保瑞

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