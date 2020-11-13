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中研院院士談數位醫療發展 楊泮池：精準健康 生醫新契機

經濟日報 / 記者謝柏宏／台北報導

台灣上市櫃公司協會日前舉辦會員大會，邀請中研院院士、台灣大學前校長楊泮池於東方領袖講座中發表演說，主題是「臺灣發展精準健康生醫產業之契機」。楊泮池表示，台灣曾經提倡「精準醫療」，現在應該更往前一步發展「精準健康」；隨著新冠肺炎疫情爆發，反而讓台灣的醫療與資通訊產業有了最佳合作機會。

楊泮池表示，全球資本市場面臨新冠肺炎疫情很大的挑戰，只有生技股向上翻揚，台灣與各國相較，除了生技股外，電子股指數也在上揚。由於新冠疫情短期之內不會結束，台灣生技產業與精準醫學的發展，此時正是最佳契機。

楊泮池舉例，防疫和社交距離將成為日常生活中的新常態，世界衛生組織（WHO）已承認，新型冠狀病毒可經空氣傳播，以各醫院為例，若有設立防疫隔離病房，醫護人員與家屬若能透過快速篩檢、遠距健康評估和醫療環境、人員和群眾的精準監控，可降低感染風險；若是已得到新冠肺炎的病人，也可透過穿戴及不穿戴裝置，做遠程患者監測和虛擬評估。

楊泮池指出，台灣目前透過高科技與醫療的結合，針對新冠疫情防疫新科技的應用，可分為「診斷／治療方案」、「感染預防技術」、「醫療照護」與「遠距醫療」四個重點；在客觀環境方面，又可分為「公共衛生環境」、「城市新科技」、「工業生產新科技」及「個人新需求」等四個條件去解決。

台灣產業因為擁有AI運算工具、8K影像處理、5G通訊軟體、IoT五感感測等，透過軟硬體整合可發展出數位醫療／精準醫療、遠距醫療／健康照護、精準健康／預防醫學。政府也在打造健康大數據永續平台，結合醫院臨床、基因、醫學影像、電子病歷等資料庫，要打造Taiwan BioBank、台灣精準醫療計畫（TPMI）、腫瘤基因資料庫及基因變圖譜等。

楊泮池指出，因為疫情影響，世界各國都透過緊急授權，加速新科技審查上市，台灣也應該對產業公告說明緊急授權機制規範；「生技新藥產業發展條例」應納入數位醫療；學名藥所需原料藥也要強化本土自製能力；至於台灣現有的人力與人才，也應該進行再塑，重新定義老人，推動全齡健康，從「長照」做到「不長照、少長照」。

最後，楊泮池表示，要打造精準健康及策略防疫，應從政策引導、法規創新、數據開放、跨域對話，及人力資源等五大面向去解決問題，才能為生醫產業帶來新契機。

楊泮池 生技股 疫情

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