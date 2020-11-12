繼王品之後！築間明年元旦調整基層員工薪資30K起跳

築間餐飲集團董事長林楷傑今（12）日宣布，明年元旦起全面調漲基本薪資，基層員工薪資將從3萬元起跳，這也是繼王品集團之後，國內第二個大手筆調漲薪資的連鎖餐飲集團。

另一家肉多多集團，也從即日起啟動全台聯合招募，鎖定儲備幹部及儲備店主管/店總經理等兩項門店掌門人，職缺多達230個。

業界說，兩家集團選在不景氣時大動作調薪或招募人才，預料將掀起餐飲市場從業人員的一波大風吹。

築間餐飲集團今年獲得台中市政府幸福職場評選「四星獎」的殊榮，堪稱是台中最幸福的職場之一。目前，築間有1,500名員工，95%為正職；而基層員工的薪資平均為2.9萬元，店長約在4萬元以上，區主管則從6萬元起跳。

「我覺得台灣勞工的基本底薪太低！」林楷傑說，集團每年2次的晉升面試制度，將依照原本規劃持續執行，並依照員工表現進行職等職級的調整及調薪，以肯定員工對工作的投入，等同一年有2次調薪的機會。

另外，福利制度面除了基本的員工旅遊、年終獎金、三節禮品、尾牙及餐敘獎金之外，任職滿一年以上的二職等員工，每年生日公司都會大手筆送上「999純金生日金幣」1枚。

除此之外，針對表現優異、提出創新、具體作為有助於公司發展的員工，也有1枚「特殊貢獻金幣」可拿。

至於肉多多此次招募人才，預計招募30名儲備店主管/店總經理，月薪在4.6萬至8.3萬元間；儲備幹部200名，月薪在3.22萬至4.2萬元間。肉多多目前員工數約950人，其中正職有350人。