外貿協領18國駐台單位代表 啟程「臺灣科技與創新之旅」

外貿協會提升國內生技及創新產業能度，突破實體活動停擺及國外買主無法來台採購困境，首度帶領18國駐台單位代表南下啟程「臺灣科技與創新之旅」，讓這些駐台單位知道，屏東可可」也能華麗轉身為精品巧克力的代名詞，大江生醫除了是保健產品及保養品讓各國代表介紹全球首臺24小時全自動病毒檢測設備。

受全球疫情影響，實體活動停擺及國外買主無法來台採購，外貿協會運用長期與各駐臺單位合作經驗，將資源延伸至產業拓銷，繼於10月20日率駐台單位參訪神通科技，今日由外貿協會秘書長林芳苗續帶領18國駐臺單位代表南下啟程「臺灣科技與創新之旅」。

由於台灣防疫表現受國際讚譽，口罩上下游廠商發揮了關鍵角色，今日參訪台灣最大生技公司大江生醫，向各國代表介紹全球首台24小時全自動病毒檢測設備，每天可檢測近900個檢體，較一般檢測速度快10倍，且準確度高達99.9％，展現臺灣在防疫上卓越的生技研發能量，且該設備已取得台灣TFDA、美國FDA、歐盟CE認證，外銷潛力龐大。

此外 屏東縣近年即透過輔導計畫進行農業轉型，一排排檳榔樹轉為種植更高附加價值的巧克力樹，「屏東可可」也華麗轉身為精品巧克力的代名詞，目前屏東已孕育出35個巧克力品牌，屢屢獲得國際大獎，其中本日安排參訪的福灣巧克力更一舉拿下國際「巧克力屆奧斯卡獎」金獎，屏東縣長潘孟安亦肯定貿協號召18國代表的參訪，有助於屏東可可的品牌拓展到全球市場。