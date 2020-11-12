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泰豐砸43.9億元 啟動觀音廠二期擴建

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

輪胎廠泰豐（2102）今（12）日公告豪砸43.91億元，接近一個資本額的規模，啟動觀音廠二期擴建計畫，二期工程規劃增置輪胎年產能約300萬至400萬條，目標2024年完工投產，未來將接替原本中壢廠的舊產能。

泰豐副總暨發言人吳凌雲表示，當初觀音廠計畫啟動時，就有規劃二期計畫，將引進休旅轎車胎等新的胎種，並導入自動倉儲，朝向無人工廠的目標邁進。

其次，配合桃園市的都市計畫，泰豐原本的中壢舊廠，未來將進行市地重劃，無法再擴建，加上廠區設備已老舊，此次觀音二廠也是把產能先建置起來，未來中壢廠將遷廠過去。

目前泰豐中壢廠的輪胎年產能約300萬條，觀音廠一期年產能約200萬條，未來觀音二期擴建完成後，產能將增加約300萬-400萬條，但主要是接替原本中壢廠的舊產能，公司整體產能仍將維持原本的500萬至600萬條。

泰豐是在今天的董事會通過觀音廠二期擴建工程案，預計投資時間從11月中旬起，目標2024年完工，預計投資金額高達43.91億元，對照泰豐目前資本額47.33億元，已經接近一個股本，大動作加碼投資引發外界矚目。泰豐表示，未來資金來源除了一半是自有資金，另外會透過金融機構貸款的方式進進行，接下來將授權董事長辦理廠房建置及設備採購相關事宜及簽署合約。

泰豐今天也同步公布第3季財報，受惠歐美解封，大陸車市復甦，加上因應原物料價格上漲、匯率升值及船運成本增加，各輪胎廠都有調漲售價，泰豐第3季營收18.97億元，比第2季暴增74.1%，也較去年同期成長57.2%；稅後純益1.07億元，也比去年同期淨損1.03億元轉虧為盈。累積泰豐今年前三季稅後純益1.07億元，換算每股純益0.23元。

泰豐

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