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正瀚聯手極品莊園 與阿里山在地咖啡莊園推精品咖啡

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

極品莊園咖啡今（12）日宣布，攜手阿里山脈的卓武山咖啡農場、鄒築園、優遊吧斯(YUYUPAS)三大莊園、以及「大阿里山精品咖啡生產合作社」，推出「紫葉」與「SL34」兩款全新咖啡系列產品，為阿里山的精品咖啡翻開新扉頁。

極品莊園咖啡為正瀚生技（6534）董事長吳正邦個人全額投資，他表示，看到台灣在地咖啡農的努力，決定要用物理、化學等科學分析的研發能量，作為台灣咖啡小農進軍國際頂級精品咖啡市場的後盾。展望未來，極品莊園咖啡將持續與策略聯盟夥伴正瀚生技攜手，專注於優化咖啡從種子到杯子不同階段的科學分析、開發相對應的農業資材產品，協助台灣優質專業的咖啡人員與咖啡豆再上一層樓，登頂國際一流水準，讓台灣成為全球咖啡最耀眼的新中心。

極品莊園咖啡是全台灣唯一具有從咖啡種子到豆子、從豆子到杯子，全產業鏈科學精準分析的創新技術能力，融合業界頂尖行家的手感經驗，為消費者打造頂級精品咖啡。這主要得力於極品莊園咖啡在兩方面的努力，一是極品莊園咖啡在嘉義縣大林鎮設置符合國際標準的頂級咖啡豆烘焙廠；二是授權自正瀚生技風味物質研究中心的全產業鏈數據科學分析技術。

極品莊園咖啡自2015年投入精品咖啡市場以來，以精準科學分析為後盾，解碼各種頂級咖啡豆的風味秘密，從中選擇最適切的咖啡豆開發調和產品，不僅讓咖啡呈現絕妙融合的風味、更擁有獨特的口感後韻，能讓咖啡愛好者喝到前、中、後各有不同韻味的獨特風味，獲得消費者的青睞。

為了回饋台灣咖啡愛好者，極品莊園咖啡特別與阿里山系的卓武山咖啡農場、鄒築園、優遊吧斯、以及「大阿里山精品咖啡生產合作社」共同合作，推出「紫葉」與「SL34」兩款台灣在地咖啡新產品，並於11月13日至16日「台灣國際咖啡展」首度登場。這兩個咖啡樹種長期種植於阿里山脈上，其中，「紫葉」因為嫩葉呈現紫色而得名，更因為花朵獨一無二的粉嫩色，以及融合花果香、蔗糖與酸梅香氣的特殊風味而獨樹一格。

而「SL34」則是阿里山脈種植面積最廣、海拔最高的咖啡樹種，品質優良且產量大，堪稱是阿里山精品咖啡的代表之一。有「咖啡王子」美名的鄒築園園主方政倫、以及卓武山咖啡農場場主許峻榮，都因為各自鑽研獨特的SL34栽培與後製方法，榮獲多項重要咖啡賽事獎項，不僅奠定其在世界精品咖啡豆的產業地位，高知名度更吸引日本等專業買家特別到台灣來購買，也讓「SL34」增添冠軍光環。

值得一提的是，鄒築園與卓武山農場為了持續精進咖啡豆的品質，分別與正瀚風味物質研究中心合作三年餘，在田間栽培管理與肥料等農業資材方面交流、研究。方政倫表示，合作的成果展現在本次極品莊園咖啡推出的新產品上。以「SL34」為例，原本的甘蔗、烏梅、與洛神花的香氣更圓潤地融合在一起，以專業品評角度而言，風味大大提升。

為了讓精品咖啡從源頭的栽種、到最後沖煮能呈現最佳風味，極品莊園咖啡公司特別向正瀚風味物質研究中心取得科學研究結果的授權，而極品莊園咖啡則回饋市場最新趨勢給正瀚風味物質研究中心，作為研究方向校準的依據。強強聯手，加上極品莊園原有的後段熟豆烘焙、研磨、沖煮等國際認證之優勢，串聯成咖啡一條龍精準科學研究鏈。

據統計，台灣咖啡市場每年以約20%的成長率持續擴張，消費者也越來越懂得如何品評咖啡。這個趨勢促使阿里山的經濟結構在過去十餘年有了重大的改變，越來越多茶葉田被重整為咖啡田，因為鄒築園、卓武山農場等莊園的成功，佐證了農民只要在農政單位的協助、以及自身不斷的鑽研努力，並在適當時機使用正確的農業資材產品，在海內外咖啡賽事中脫穎而出、獲得高知名度的營運模式相當可行。

卓武山農場就是一個鮮活的例子，過去因為海拔不到1000公尺，許峻榮種出的茶葉價格遠不如海拔3000公尺以上的高山茶，於是2003年他毅然轉種咖啡，熬過八年幾乎沒有獲利、只能自我鑽研栽種與後製技術的黑暗期之後，終於在2012年獲得頭等獎肯定，闖出名號後，現在種植咖啡的收入比起往昔種茶葉大約高出了一倍。

咖啡 阿里山

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