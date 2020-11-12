中油證實 將自查德運回第一艘成功自行開採原油船

中油今（12）日證實，身為查德礦區經營人，將自查德運回第一艘成功自行開採的原油船，目前正進行籌備調度中，預計最快12月運抵台灣，將創下中油海外油田探勘以來首例。

中油表示，該公司是於2006年在查德探勘發現油田，評估具經濟開採價值，經與當地政府交涉、擔任礦區經營人、實地生產，以及完成長度達約1,000公里的油管鋪設等基礎設施，終於自今年2月開始量產。

而為證明中油有能力把海外開採的原油運回台灣，該公司正著手規劃裝船作業，查德礦區所產出的第一艘出口原油船最近即可啟航，12月間抵達台灣卸油。

據了解，中油出資的OPIC非洲公司占查德礦區持股35%，並擔任礦區經營人，其他兩大股東則分別為大陸華信能源占35%，以及查德國家石油公司占30%。

另查德礦區油田自今年2月量產以來，目前14口生產井持續開採中，至今年10月已產出約145萬桶原油，預期今年平均原油日產量為5,800桶，後續並有增產規劃。