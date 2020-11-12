中油在查德挖到石油！ 國營會：把油運回來具象徵意義

針對媒體報導中油在查德挖到石油，並將於12月初從查德運回開發油井的第一桶油。對此，國營會發言人胡文中今（12）日表示，這次是「第一次」把油運回來，雖然不符合經濟利益，但具有象徵意義。

胡文中證實中油下月初，將從查德運回開發油井的第一桶油，主要是宣誓台灣無需擔心缺油。

胡文中進一步指出，一般來說，把載滿整艘船的油桶運回台灣，運費很貴，其實不合理，應該是在當地把挖到的油賣掉，直接獲利資金。但，中油此舉，是有特別象徵意義，或許哪一天基於商業考量有國家不賣油給我們，或是萬一發生戰爭，我們是有能力把油運回來，也不用擔心無油可用。

此外，胡文中也強調，台灣依法規定石油存量庫存需有60天，包含還在海上運輸的，目前不用擔心缺油，運油回來具有宣誓意義。