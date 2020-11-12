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雙美前三季EPS 2.5元 10月營收6,259萬元

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

雙美（4728）公告今年第3季營運，第3季合併營收為1.93億元，營業利益0.21億元，稅後淨利1,890萬元，稅後每股純益(EPS)為0.35元；累計2020年前三季合併營收為5.6億元，營業利益2.09億元，稅後純益1.36億元，稅後每股純益(EPS)為2.5元，則分別較去年同期成長27％、37％、19％、19％。

雙美表示，第三季受惠於占公司整體營收高達9.9成的旗下膠原蛋白植入劑銷售業績保持年增11％的態勢，逆勢在傳統醫美產業的拉貨淡季以及疫情影響物流的挑戰下，單季營收仍繳出穩健成長的成績單，創造台南廠整體產能利用率仍達近滿載的水位，惟因補徵稅款影響整體營運表現，使得雙美今年前三季整體毛利率、營業利益率80.42％、37.36％的原因，排除一次性補徵稅款共計人民幣約990.17萬元後，稅後淨利1.78億元，則較去年同期成長55.5％。

雙美指出，雖因接獲深圳寶安機場海關以「歸類差錯」為由，開立雙美中國子公司：北京享贊國際貿易有限公司、東莞雙美生物科技有限公司，其「補徵稅款告知書」，需補繳稅額共計人民幣約990.17萬元，影響獲利表現，但公司仍持續擴大生醫級膠原蛋白所延伸的市場範疇，同時雙美已啟動台南新廠的建置，亦針對目前既有產能上新增機器設備、優化製程、以及人員擴增，藉以因應訂單的需求，以期助力整體營運表現。

雙美進一步表示，從第三季旗下三大主力膠原蛋白植入劑”双美”I、II、III號營收表現來看，占整體營收比重分別為19％、71％、10％，其中，双美 II號膠原蛋白植入劑-膚麗美的營收較去年同期明顯成長，主要係受惠於消費者對於緊緻提拉、改善膚色、改善黑眼圈等需求增加，帶動膚麗美植入劑產品供不應求；再者，双美III號-膚力原不僅已於今年11月起調高在台灣的單一售價，將價格恢復至合理單價並嚴格管控價格的制定方式，亦已於今年第二季推桿升級，升級款預計在取得衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)、國家藥品監督管理局(NMPA)等雙重認證後，有望於明年再重磅推出，隨著消費者保持一定需求成長態勢，將帶動雙美整體營運保持良好的成長動能。

雙美10月合併營收為6259萬元，雖遇中國十一長假、工作天數較少，影響整體營收較上月減少25％，但受惠三大主力膠原蛋白植入劑出貨暢旺，單月營收仍較去年同期成長164 ％，創歷史同期新高紀錄。

雙美表示，受惠於中國大陸良好地控制新冠疫情的基礎，今年第三季度已明顯深刻體會到後疫情時期報復性醫美消費需求的熱潮，加上展望第四季，在中國大陸十一長假、雙11、雙12、中秋節、聖誕節等節日消費旺季的刺激帶動，將挹注雙美第四季整體營運保持成長態勢。

雙美將以植入劑與保養品雙引擎動能持續在兩岸市場攻城掠地，按照大陸三大不同層度的經濟地帶，有序地圍繞大陸15個大都市經濟圈，堅定不移地推進TFP戰略整合計畫，以及落實雙美注射學院覆蓋率，持續不斷提升雙美Sunmax品牌的認知度和美譽度，提高產品在市場上的占有率。

雙美進一步表示，目前雙美注射學院已經是雙美與醫師、諮詢師及行業內同仁交流的重要平臺，通過雙美注射學院的線上、線下聯動認證培訓體系，線上理論學習及考試，線下月度達成近百場的雙美註射學院活動，包括一對一單點培訓、雙美注射學院培訓認證活動、學術研討城市會、銷售沙龍等等。推進首年度百位醫生認證計劃，持續推高施打雙美膠原蛋白植入劑的市場銷售數量，增添整體營運成長動能。雙美膠原蛋白正以肉眼可見的推廣速度，穩定、安全且快速地佈局到各大都市，根據兩岸市場資料統計顯示，今年以來雙美膠原蛋白理論與美塑療法系列課程通過醫師較去年底共新增1698位、雙美認證注射醫師新增86位，並與高達911家大陸醫美診所機構合作。

營收 膠原蛋白

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