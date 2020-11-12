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明基醫Q3營收創歷史新高 防疫需求可望帶動Q4續高

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

明基三豐醫療（4116）今日舉行法人說明會，明基醫表示，在國內疫情趨緩、產品線加廣的布局下，第三季營運表現已明顯回溫，合併營收以3.67億元創下歷史新高，單季每股稅後純益(EPS) 0.32元，明顯優於第二季的0.19元，防疫產品如醫用口罩則將發揮貢獻，成為第四季的主要成長動能。

明基三豐前三季合併營收9.92億元，稅後純益3,042萬元，每股稅後純益(EPS) 0.68元。明基三豐總經理管新寶表示，新冠肺炎造成全球醫療資源的排擠效應，資源向防疫優先傾斜，也影響上半年的營運表現。在投入醫用口罩量產的挹注下，雖然整體獲利較去年同期則仍可能受產品組合變動而影響，但醫用耗材和醫療服務需求回溫，第三季營運明顯轉佳，未來仍有機會維持成長動能。

明基三豐以醫療設備、醫用耗材和醫療服務為三大支柱，第三季營收比重分別是37%、29%及34%。其中醫療服務類的聽力、口腔第三季都已經恢復正成長，醫用耗材也在口罩帶動下展現成長動能，由於完善醫療器材品質管理系統，醫療口罩通過檢測並符合衛福部上市許可，在7月即開始投入量產，第四季除內銷外，更開拓外銷商機。

醫療設備受限於外銷的標案預算受到防疫優先項目排擠，影響較深，但今年先蹲布局，拓展代理治療設備的產品線廣度，未來疫情趨緩後，醫療設備類表現可望逐漸回穩。

明基三豐致力為客戶提供誠信可靠的醫療產品和服務，將參加2020年台灣醫療科技展，於12月3日至6日於台北南港展覽館1館展出，聯合明基與佳世達集團各醫療事業單位的醫療科技產品能量，以智慧醫療、樂活美學、健康防疫的多方布局，建立專業、最具規模的智慧醫療艦隊形象，持續深耕海內外通路機會。

明基醫 口罩

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