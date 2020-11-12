松鼠之後寶瓶文化也要求下架 momo：尊重但遺憾

富邦媒（8454）在雙11檔期推出購書66折優惠，引發的「66折之亂」影響層面持續擴大，繼松鼠文化終止和momo合作後，出版社「寶瓶文化」今（12）日也宣布全書系在momo購物網下架，另有出版社表示正在進行評估。是否引發骨牌效應，市場都在看。

對於繼松鼠文化後，寶瓶文化也表示將跟進，momo今日回應，雙11是行之有年的活動，非惡意削價競爭，針對此次欲於momo下架的出版業者表示尊重其立場，但感到遺憾。

此次momo下殺66折引發出版業爭議，據悉，出版社與通路會預先針對常態性活動折扣幅度進行討論，例如平時的線上書展，但雙11檔期屬於全站性的活動，加上momo是採自行吸收折扣，並未讓出版社與經銷商負擔多出來的部份，所以出版社事前才會不知情。

但此次momo會引發獨立書店的怒火，主要是momo活動從11月1日起跑至11月30日，為期一個月時間過長，可能會讓消費者認為66折是書籍折扣常態，其次，momo這次書籍下殺是全面性的，不似一般線上書展會鎖定回頭書或是特殊類型的書。

不過，此次的「66折之亂」也意外打響momo在書籍銷售的名氣。「momo書店」是在2017年底才開館上線，箭指市場上線上書店的龍頭博客來，博客來為台灣第一家網路書店，加上在市場上已達20年，龍頭地位撼動不易，許多消費者因此次事件才知道原來momo也有銷售書籍，而且折扣高達66折，預計可能反而讓momo此次雙11檔期書籍出版品銷量衝高。

為從博客來、誠品的線上書店市場分杯羹，momo近年動作頻頻，包括執行「精耕計畫」依據讀者群的回饋，持續強化站內書籍的廣度與深度，並將每月24日訂定為閱讀日，逢每月24日，讀者即可把握這一天領劵66折買書，透過提供購書優惠來提升消費者黏著度，閱讀日平均業績較平日成長達2到3倍，顯示價格下殺對消費者的誘因顯著。