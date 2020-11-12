「2020 亞洲樂齡智慧生活展」在高雄展覽館熱鬧登場

集合超過70間國內外廠商、150個攤位，南部唯一的「2020 亞洲樂齡智慧生活展」，12日起至15日在高雄展覽館熱鬧登場，今年以「多元創新、活躍老化」為策展主軸，展出生活輔具、保健食品、睡眠科技、健康促進商品、口腔保健、失智症預防等內容，讓長輩可以住得好、睡得好、動得好、活得好、吃得好、顧得好，現場吸引銀髮族目光。

安益國際表示，南部地區有66萬戶家庭需要改善家中環境以滿足銀髮族需求，今年特與台灣福生環境住易聯盟共同主辦「全齡安宅生活論壇」，以全龄居家生活支援、自立自主支援 照顧為概念，兼顧無障礙空間和設計美觀為出發點，邀請到台灣最高齡、90多歲的國寶建築師高而潘、協和婦女醫院創辦人林經博士與年輕建築師創造「三代共談」的亮點，期待藉此打造適合所有人居住的安全、安心、安居的全齡安宅生活。

根據統計，高雄市至今9月為止65歲以上老人超過45萬人，占全市人口的16.4%，人口老化成為社會嚴峻課題。此次參展廠商紛紛提出銀光經濟下的新解方，受到各界重視。