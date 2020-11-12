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翡翠灣渡假飯店由福泰接手 重新開幕營運

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
翡翠灣渡假飯店由福泰國際旅館負責管理，10月重新開放住宿訂房，提供東北角旅遊更多元的住宿選擇。業者提供
翡翠灣渡假飯店由福泰國際旅館負責管理，10月重新開放住宿訂房，提供東北角旅遊更多元的住宿選擇。業者提供

翡翠灣渡假飯店由福泰國際旅館負責管理，10月已重新開放住宿訂房，提供東北角旅遊更多元的住宿選擇。未來經營管理則由福泰飯店團隊接手經營。

創立於1994年，於東北角深耕26年的翡翠灣渡假飯店在近日已全面重新啟動，今年四月經歷休業維護後，身為北海岸首間休閒度假飯店，翡翠灣渡假飯店於東北角深耕多年，坐落於北台灣最美的沙灘海岸，海景標準客房/海景家庭客房/海景豪華客房三種房型，共240間客房。

福泰飯店指出，房間望出去即是沙灘海岸，翠綠的基隆嶼相映著碧海藍天，視野絕佳。館內擁有健身房、商務中心、兒童遊戲室、桌球撞球等設施，是渡假放鬆、家庭渡假的最佳選擇。

除了飛行傘、水上摩托車、香蕉船、風浪板等多樣化的水上活動外，附近也有野柳女王頭、朱銘美術館、金山老街、龜吼漁港等豐富景點。今年四月停業維護後，許多熟客大嘆可惜，但近日經歷維護後，則由福泰飯店集團負責管理，也已開放住宿訂房，甫上線洽逢萬金石馬拉松訂房熱潮，一房難求，可見民眾對於住宿品質的熟悉信賴感，同時也提供東北角旅遊休憩更多元的住宿選擇。

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