台灣藝術「瓷瓶彩繪金門陳高」 難倒鑑價師估價

台灣藝術（8479）公司巧妙將「瓷瓶彩繪」與「金門陳高」結合，這項創舉衍生的商業價值，同時難倒了會計師與藝術品鑑價師，不知如何估價，引起市場廣泛討論。

台灣藝術公司董事長林富男說，限量款的金門高粱酒已是價值不匪，但由藝術家以山水、花鳥、人物、田園地景或用書法等多樣題材，一筆一畫刻隽在瓷瓶上，經過1600度的高溫燒製成精緻藝術瓷瓶，再送至金酒逐一試壓探漏檢驗完成後，裝入精典58度金門高粱酒，這種原創藝術酒的價值具有高度想像空間。

林富男表示，台灣藝術公司從2015年起分四年共8梯次，邀請二岸學院派教授與藝術家30餘人，包括廈門大學教授林春、福州大學工藝學院教授李肇瑜、國家一級美術師湖南美術館長曹隽平、台中市文化局前局長陳振聲，以及金門官窯廠資深工藝師，一同到金門官窯彩繪經典美瓷，創作出600多瓶2、3、5公升各種形形色色的藝術瓷瓶，有寫實意象抽象及書法，大幅提高金酒價值。

台灣品酒網評論家黃玉清指出， 台灣藝術公司的這些藝術酒 ，感覺有陳年高粱酒的成分，入口回甘、兩頰生津，酒質相當不錯，又裝在瓷瓶裡，可變化程度更高，與新出產的酒明顯不同。参與評酒會的貴賓喝過後，咸認金門酒廠的高梁不愧台灣之光，難怪可以連續四年得到美國白酒烈酒的雙金標， 這些藝術酒配合金門陶瓷廠純熟精練的燒製技術，再加上兩岸藝術家的高超藝術創作，具有典藏增值的價值，正可說是「金酒留香、名瓷傳世」。