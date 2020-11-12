台北國際塑橡膠工業展 明年9月28日登場

外貿協會表示，受新冠肺炎疫情影響，原訂今年9月舉辦的「2020台北國際塑橡膠工業展（TaipeiPLAS）及「台北國際製鞋機械展（ShoeTech Taipei）」已確認延期，將至明年9月舉辦。

貿協表示，展覽將在2021年9月28日（二）至10月2日（六）於南港展覽一館舉辦，持續服務廠商運用展覽平台開拓市場，搶攻疫情後商機。

身為展覽主辦單位的外貿協會與機械公會表示，由於深知業者仍有極高的拓銷市場與展示新品需求，因此仍安排舉辦數位周（TaipeiPLAS Digital Week）活動於原TaipeiPLAS及ShoeTech Taipei的9月展覽期間，數位周內容涵蓋線上座談直播、線上專訪、新品直擊及線上聯合採購洽談會，線上觀看及觸及次數已超過15萬次，於議題探討、創新技術介紹等方向，亦再展現TaipeiPLAS為亞洲指標塑橡膠工業展領導地位。

TaipeiPlas及ShoeTech Taipei 已訂於明年9月底實體開展，展覽預計朝Hybrid虛實整合方向規劃，以擴大國外買主商機，協助業者與海外市場接軌。