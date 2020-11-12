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雙美前三季EPS 2.5元 年增近兩成

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

雙美（4728）公告第3季季報，累計前三季每股純益2.5元，年增19％。雙美表示，第4季受惠於後疫情時期報復性醫美消費需求持續釋放，以及整體消費市場雙11、雙12促銷季的消費者購買習慣帶動，可望挹注公司營運保持成長態勢。

雙美第3季合併營收1.93億元，營業利益0.21億元，稅後淨利1,890萬元，稅後每股純益0.35元；累計前三季合併營收5.6億元，營業利益2.09億元，稅後淨利1.36億元，每股稅後純益2.5元，則分別較去年同期成長27％、37％、19％、19％。

雙美表示，第3季膠原蛋白植入劑銷售業績保持年增11％的態勢，逆勢在傳統醫美產業的拉貨淡季，並克服疫情影響物流的挑戰，創造台南廠整體產能利用率仍達近滿載的水位，惟因補徵稅款影響整體營運表現，今年前三季毛利率、營業利益率分別為80.42％、37.36％，若排除一次性補徵稅款共計人民幣約990.17萬元後，稅後淨利較去年同期成長55.5％。

雙美表示，目前仍持續擴大生醫級膠原蛋白所延伸的市場範疇，同時已啟動台南新廠的建置，針對目前既有產能上新增機器設備、優化製程、以及人員擴增，藉以因應訂單的需求。

此外，「双美III號-膚力原」已於今年11月起調高在台灣的單一售價，並嚴格管控價格的制定方式，亦在今年第2季推桿升級，升級款預計在取得衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）、國家藥品監督管理局（NMPA）雙重認證後，有望於明年推出。

雙美並公告10月合併營收6,259.4萬元，公司表示，主要是因中國十一長假、工作天數較少，使營收較上月減少25％，單月營收仍較去年同期成長164％，創歷史同期新高紀錄。

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